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среда, 28 августа 2019 16:22

Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
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Итальянские и испанские женщины демонстрировали свое богатство с помощью обуви на огромных платформах
Фото: facebook.com/SymbolonCenter/
Итальянские и испанские женщины демонстрировали свое богатство с помощью обуви на огромных платформах
Итальянские и испанские женщины демонстрировали свое богатство с помощью обуви на огромных платформах
Итальянские и испанские женщины демонстрировали свое богатство с помощью обуви на огромных платформах
Итальянские и испанские женщины демонстрировали свое богатство с помощью обуви на огромных платформах

В сети опубликовали фото чопинов XV - XVII в. - женской обуви на платформе. Некоторые образцы имели высоту в 50 см. Одевались преимущественно на обычную кожаную обувь.

"В XVI веке границей между тем, что достойно восхищения, и тем, что позорно, а также между приличным и недопустимым поведением или образом жизни могли стать несколько "лишних" сантиметров платформы на туфлях", - писал итальянский историк Андреа Вианелло.

Есть две теории происхождения этой необычной средневековой обуви. Согласно первой, их придумали еще в античности тысячи лет назад, а в Венецию они попали из Испании после Реконкисты. По другой версии, чопины пришли в Венецию из Турции, жители которой надевали похожую обувь в ходе традиционных омовений в бане, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий.

Испанские чопины элегантнее итальянских, ведь юбка модниц открывала взглядам обувь. Зато венецианки считали, что демонстрировать собственную обувь неприлично и прятали ее под юбками.

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Женщины использовали их для сохранения платья от уличной грязи. Но это не единственная причина. Состоятельные женщины редко выходили из дома и прогуливались пешком. Чопины подчеркивали их высокий статус и богатство. Чем выше была платформа тем выше была женщина и тем больше необходимо было потратить на платье, чтобы скрыть ступни. Более практически их использовали женщины в селах, которые имели недорогие деревянные аналоги. Они позволяли меньше пачкать обувь.

Интересным было то, что куртизанки копировали одежду богатых дам и вводили в заблуждение неопытных мужчин.

Чопины потеряли популярность 400 лет назад. Именно тогда распространилась мода на обувь на каблуках. Она пришла в Европу от среднеазиатских всадников. Сначала их использовали мужчины, но впоследствии они понравилось и женщинам.

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