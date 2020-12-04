Показали, как польские войска входили в украинский город

Показали кинохронику 1920 из Житомира. Фото: zhitomir.info

Опубликовали старейшее видео, сделанное в Житомире.

Видео опубликовал житомирянин Вячеслав Быстрицкий, который сейчас проживает в Израиле. Он отреставрировал ленту, сообщает zhitomir.info.

"Самая старая из известных киносъемок Житомира - весна 1920 года. В кадре - польские военные в Житомире, броневики у бывшего губернаторского дома на улице Киевской, встреча главы Польского государства Юзефа Пилсудского на Кафедральной площади и в костеле Святой Софии на Замковой горе и парад", - сообщил Быстрицкий.

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На кинотеатре "Украина" есть доска с информацией о том, что Пилсудский в апреле 1920 года освобождал Житомир от большевиков. Место показали в видео. На первых кадрах там стоят броневики.

В Польше восстановили фильм Polonia Restituta 1918-1920, в котором присутствует армия УНР. В фильме показана война за Галичину, Польско-украинский союз и освобождение Киева от большевиков в мае 1920 года.