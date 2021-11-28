Показали фото частично разрушенного форта после Первой мировой

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото Таракановского форта в Ровенской области.

Он расположен возле Дубно. Форт начали строить после оккупации Волыни Российской империей. Здание должно было защищать железную дорогу Львов – Киев.

Построить форт предложил военный инженер-фортификатор генерал-адъютант Эдуард Тотлебен. В 1885 году император Александр III издал приказ приступить к строительству.

Строительством руководил полковник Павел Борисов. Он позже стал первым управляющим укреплением. В 1890 году во время военных маневров форт осмотрели члены царской семьи.

При модернизации крепости в 1896 году использовали новейший по тем временам бетон.

В начале ХХ ст. в российской империи началась военная реформа. Старые крепости сочли непригодными в условиях современной войны. Таракановский форт признали таковым, но не разрушили.

В начале Первой мировой войны, в июне 1915 года, части юго-западного российского фронта отошли из форта после короткого боя. Русские взорвали кофры во рву, бункеры на боевых позициях и часть безопасных казематов. Летом 1916 г. во время Брусиловского прорыва российские части выбили из этих укреплений австрийских военных.

Во время Польско-советской войны войска большевистского генерала Семена Буденного не смогли выбить поляков из форта. Маршал Виктор Матчинский смог удачно вырваться из укрепления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали старинные фото галицкого города

Сейчас Таракановский форт – туристическая приманка.

Gazeta.ua собрала фото замка в Дубно Ровенской области межвоенного времени. Замок был родовым имением князей Острожских. Он через браки переходил от одной княжеской династии к другой. Был также собственностью Заславских, Сангушков и Любомирских.