Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи

Фото: photo-lviv.in.ua

В интернете показали цветные открытки с видами Львова.

Их издали в 1979 году в киевском издательстве "Искусство", сообщают "Фотографии старого Львова".

Издание было рассчитано на туристов. Открытки имели подписи на украинском, русском и английском языках.

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На цветных открытках показали старинные районы Львова, современный корпус Львовской Политехники и Холм Славы, где похоронены советские военные.

В Петрограде, современный Санкт-Петербург в 1915 году издали путеводитель по Львову. Его автором является библиограф Василий Верещагин. Он прибыл во Львов во времена Первой мировой войны.