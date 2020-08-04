Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

Фото: radiosvoboda.org

Торжественное чествование памяти кошевого атамана Ивана Сирко произошло впервые 4 августа 1990 года вблизи поселка Капуловка Днепропетровской области. Проходило в рамках празднования 500-летия Запорожского казачества 3-5 августа.

Вместе с сине-желтым флагами люди держали и красно-черные. Привезли с собой и множество хоругвей областей, обществ, организаций, портреты Симона Петлюры, Степана Бандеры, Романа Шухевича.

Сначала на могиле атамана состоялась Всеукраинская панихида. Были произнесены слова скорби, украинцы почтили память запорожцев и открыли памятный крест. Тогда же подняли вопрос перезахоронения черепа Сирко, который перед тем был привезен из Москвы. Он попал туда в 1967 году, когда воды Каховского водохранилища приблизились к первой могиле. Хотели воспроизвести внешность казацкого предводителя, но после череп не вернули.

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Подзахоронить его на празднике не решились. Курган был залит бетоном. Тогда зазвучали предложения перезахоронить останки Сирко вместе с черепом в отдельную могилу с надстроеной часовней. Этот задум реализуют через 10 лет.

В тот же день, на улице Ивана Сирко в Никополе открыли мемориальную доску атаману и казакам, а землю с его могилы привезли на могилу сечевых стрельцов, которая была восстановлена ​​на горе Лисоня неподалеку от Бережан.

С тех пор чествования Ивана Сирко украинское казачество проводит ежегодно.

Иван Сирко (1605-1680) - кошевой Запорожской Сечи, который совершил десятки успешных походов против татар. Он был похоронен в деревне Капуловки - теперь Никопольского района Днепропетровской области. Там в 1594-1638 годах стояла Базавлукская Сечь.