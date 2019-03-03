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воскресенье, 03 марта 2019 23:13

Показали 800-летнюю христианскую книгу, которую изъяли у контрабандистов
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В Турции изъяли старинную книгу
Фото: cnnturk.com
В Турции изъяли старинную книгу
В Турции изъяли старинную книгу
В Турции изъяли старинную книгу
В Турции изъяли старинную книгу

800-летнюю книгу на иврите изъяли у контрабандистов в городе Диярбакыре на востоке Турции.

"Следствием было установлено, что это исторический памятник возрастом около 800 лет, на кожаном переплете указано, что это религиозная книга", - сообщили в турецкой жандармерии, передает CNN Turk.

При попытке продажи библиографической редкости злоумышленников задержали.

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В книге сохранились 22 страницы рукописного текста и 11 изображений.

Нотную запись древней украинской песни нашли в рукописи урядника, дипломата и священника Михаила Гунашевского.

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