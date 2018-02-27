Показали 7 самых известных белых медведей в мире

27 февраля отмечают Международный день полярного медведя. Этот праздник начали в 2014 году при поддержке организации Polar Bears International. Цель - информирование общественности о катастрофических влияния глобального потепления на площадь ледовых полей. На них находится естественная среда обитания полярного медведя. Если не принять меры по сокращению вредных выбросов углерода, которые вызывают глобальное потепление, то есть угроза исчезновения белых медведей.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с самыми известными белыми медведями планеты.

Одним из самых известных полярных медведей в мире был Бинки, живший в зоопарке в Анкорадже на Аляске. Его обнаружили в 1975 году сиротой на просторах Аляски и привезли в зоопарк служащие, где и выходили медведя. Бинки стал местным героем, попал в международные новости и стал одним из самых популярных животных зоопарка. Он скончался в 1995 году от саркоцистоза.

Автор: aif.ru Белые и пушистые: 27 февраля День белого медведя празднуют во всем мире, чтоб защитить этих зверей от исчезновения

В 2006-м в Берлинском зоопарке родился один из самых известных полярных медведей – Кнут. Мать отвергла детёныша, и он был выращен сотрудниками зоопарка, для которого это был первый представитель вида, родившийся за 30 лет.

Автор: aif.ru Белые и пушистые: 27 февраля День белого медведя празднуют во всем мире, чтоб защитить этих зверей от исчезновения

Медведица Дебби была самой старой среди полярных медведей – в 2008 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она родилась в Советской части Арктики в 1966 году и умерла в возрасте 42 лет в 2008-м.

Автор: aif.ru Белые и пушистые: 27 февраля День белого медведя празднуют во всем мире, чтоб защитить этих зверей от исчезновения

Медведица Флокке, родившаяся в декабре 2007 года в зоопарке Нюрнберга, также является одной из наиболее известных представительниц своего вида. Она была одной из первых медведей, выращенных сотрудниками зоопарка и ставших затем местной сенсацией.

Медведь Гус (слева), ставший звездой зоосада Центрального Парка Нью-Йорка, в 90-х годах был завсегдатаем местных газет. Дело в том, что 320-килограммовый медведь, одержимо плавал в бассейне по 12 часов в день. Его называли "невротиком" и "депрессивным медведем", после чего начали лечить прозаком. Лечение прошло удачно – Гус умер в возрасте 27 лет, прожив значительно дольше среднего.

Автор: aif.ru Белые и пушистые: 27 февраля День белого медведя празднуют во всем мире, чтоб защитить этих зверей от исчезновения

Инука (слева) – талисман своего зоопарка. Поведение и повадки Инуки не сильно отличают его от сородичей. Звездой он стал по месту своего рождения – медведь появился в Сингапуре. Он стал первым полярным медведем, родившимся и выросшим в тропиках. Сейчас Инуке 23 года, и он вполне комфортно чувствует себя в зоопарке Сингапура.

Автор: aif.ru Белые и пушистые: 27 февраля День белого медведя празднуют во всем мире, чтоб защитить этих зверей от исчезновения

Ещё одним знаменитым белым медведем является Вилбер. Он родился в декабре 2007 года, а уже в апреле 2008 плавал вместе с мамой в зоопарке Штуттгарта. Сегодня Вилбер является одной из достопримечательностей своего зоопарка.

Автор: aif.ru Белые и пушистые: 27 февраля День белого медведя празднуют во всем мире, чтоб защитить этих зверей от исчезновения

Белые медведи оказались очень молодым видом. Они отделились от популяции бурых медведей, обитающих на островах у берегов Аляски, всего 150 тысяч лет назад. Это произошло в период, когда климат был холодным, как раз перед эпохой межледниковья. О происхождении белых медведей ученые имели смутное представление. Ископаемые останки этих животных – вещь очень редкая.Cреда их обитания связана с морскими льдами Арктики, поэтому их останки если где-то и есть, то на дне Северного Ледовитого океана. У 2004 году ученые обнаружили хорошо сохранившуюся переднюю челюсть белого медведя с клыками на одном из островов архипелага Шпицберген. Образец отправили для анализа в Университет Осло. За несколько лет ученым удалось провести анализ митохондриальных ДНК ископаемой челюсти.