Подавили восстание

Первый Украинский корпус разоружил пробольшевистские части в Винницкой области без единого выстрела Фото: vlasno.info

Военные под командованием генерала-лейтенанта Павла Скоропадского подавили большевистское восстание в Винницкой области 11 декабря 1917-го. Разоруженных мятежников посадили в эшелоны и отправили в Россию.

Сагитировала на мятеж военных 2-го гвардейского корпуса представитель киевского комитета большевиков Евгения Бош. Именно тогда шли бои за власть между войсками Временного правительства и сторонниками большевиков. Гвардейцы, участвовавшие в Первой мировой войне, обнажили участок фронта, захватили Жмеринку и двинулись в Винницу, чтобы поддержать рабочих.

Тогда Первый Украинский корпус Павла Скоропадского получил приказ от генерального секретаря военных дел Симона Петлюры и командующего Украинским фронтом генерал-полковника Дмитрия Щербачёва разоружить мятежников.

"По приезде на станцию Деражня я узнал, что II Гвардейский корпус, пройдя с фронта, как я уже выше говорил, Подольскую губернию под предводительством агитаторши Бош, весь сосредоточился у Жмеринки и что ходят слухи о том, что он собирается идти на Киев. Я невольно призадумался над создавшимся положением, когда даже некому стало защищать Киев от большевиков, и пришел к решению, что я к Крыленко на фронт не пойду, а двинусь энергично на Киев с тем, чтобы быть в состоянии преградить доступ 2-му Гвардейскому корпусу в город", - вспоминал Скоропадский.

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Войска будущего гетмана окружили гвардейские части под Казатином. Операция прошла без единого выстрела. Первый Украинский корпус разоружил мятежников. Всех их посадили в вагоны и отправили за пределы Украины. Присутствовала ли среди мятежников сама Евгения Бош остается тайной.

С тех пор Павла Скоропадского опасалась как Центральная Рада так и большевики.

7 ноября 1917-го Центральная Рада выдала ІІІ Универсал. Документ провозгласил образование Украинской Народной Республики в федерации с Россией. К территории Украинской народной республики вошли Киевщина, Подолье, Волынь, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина и Таврия без Крыма. Окончательно вопрос о присоединении к Украине Курщины, Холмщины, Воронежской и других сопредельных с Украиной территорий с преимущественно украинским населением должен был решаться путем переговоров.