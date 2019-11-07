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четверг, 07 ноября 2019 11:24

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

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Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России
В 1917 году приняли Третий Универсал УНР. Фото: "Голос Украины"

7 ноября 1917 года Центральная Рада выдала ІІІ Универсал. Документ провозгласил образование Украинской Народной Республики в федерации с Россией.

К территории Украинской народной республики вошли Киевщина, Подолье, Волынь, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина и Таврия без Крыма. Окончательно вопрос о присоединении к Украине Курщины, Холмщины, Воронежской и других сопредельных с Украиной территорий с преимущественно украинским населением должен был решаться путем переговоров.

В Украине провозглашался 8-часовой рабочий день. Вводился государственный контроль над производством. Отменялась смертная казнь и объявлялась амнистия.

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Из 50 членов Малой Рады в зале присутствовали 47. 42 из них проголосовали за.

Все хозяйства крупнее 50 десятин становились государственными, таким образом крестьяне не получили новые земли, а помещики потеряли свои хозяйства. Неудачная земельная политика привела к поддержке украинским крестьянством большевиков.

16 января 1919-го Директория УНР объявила войну Советской России.

За неделю до этого нарком иностранных дел России Георгий Чичерин заявил, что войск РСФСР на территории Украины нету. По его словам, с УНР воюет независимый Украинским советским правительствов.

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Дата
07
ноября

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