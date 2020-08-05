Под замком нашли неизвестные туннели

Барельеф охотника с соколом, найденный в пещерах Ольштынского замка Фото: thefirstnews.com

Археологи нашли неизвестную пещеру и сеть туннелей под польским замком Ольштын. Открытие сделали во время исследования пещеры Нижнего замка.

Считают, что связано с одной из местных легенд. Согласно ей, под замком существовал секретный тоннель, связывавший его с монастырем Ясна Гора. С его помощью во время войны спасли чудотворную Ченстоховскую икону Божией Матери - один из крупнейших символов страны, сообщает The First News.

Также ученым удалось найти несколько артефактов, в том числе средневековую каменную плитку с изображением охотника с соколом на руке.

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"Исследование указали на наличие огромной пустоты. О гигантских размерах систем и пещер под замком в Ольштыне можно только догадываться", - отметил археолог Николай Урбановски.

Недавно в селе Подзамочек Бучацкого района на Тернопольщине во время раскопок на территории замка обнаружили поселение трипольской культуры. Археологи раскопали печь, керамику и посуду.