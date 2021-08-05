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четверг, 05 августа 2021 18:02

Под полом бани обнаружили цепочку, которой 1,5 тыс. лет

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В болгарском селе Дебелт в руинах древнеримского города Деульт археологи нашли золотую цепочку с тремя бусинами.

Украшение лежало в обожженном слое V в., который сформировался в комнате римских общественных бань. Вероятно, цепочку потеряла состоятельная женщина, посещавшая заведение, а позже там начался разрушительный пожар, сообщает Archaeologia Bulgarica.

Автор: facebook.com/ArhBul/
  Цепочку нашли в той же бане, где в прошлом году обнаружили золотую серьгу. Однако, разница между артефактами составляет более 100 лет - их потеряли разные женщины.
Цепочку нашли в той же бане, где в прошлом году обнаружили золотую серьгу. Однако, разница между артефактами составляет более 100 лет - их потеряли разные женщины.

Археологи считают, что при падении цепочка разлетелась, поскольку на ней присутствуют крепления для большего количества бусин. В то же время напомнили, что ранее в другой комнате бани находили золотую сережку.

По словам специалистов, такие украшения свидетельствуют о богатстве города и его постоянных торговых отношениях с другими частями Римской империи. А также о том, что женщины на территории современной Болгарии в те времена носили аксессуары не хуже, чем у женщин Рима.

В 2020 году во время во время раскопок в болгарском поселке Дебелт археологи нашли античную золотую сережку. Она была похожа на украшения на женских фаюмских погребальных портретах.

Находку увидели в щели между плитами помещения общественных бань времен Римской империи в городе Деульт - колонии ветеранов VIII легиона Октавиана Августа.

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