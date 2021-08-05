Под полом бани обнаружили цепочку, которой 1,5 тыс. лет

В болгарском селе Дебелт в руинах древнеримского города Деульт археологи нашли золотую цепочку с тремя бусинами.
Украшение лежало в обожженном слое V в., который сформировался в комнате римских общественных бань. Вероятно, цепочку потеряла состоятельная женщина, посещавшая заведение, а позже там начался разрушительный пожар, сообщает Archaeologia Bulgarica.
Археологи считают, что при падении цепочка разлетелась, поскольку на ней присутствуют крепления для большего количества бусин. В то же время напомнили, что ранее в другой комнате бани находили золотую сережку.
По словам специалистов, такие украшения свидетельствуют о богатстве города и его постоянных торговых отношениях с другими частями Римской империи. А также о том, что женщины на территории современной Болгарии в те времена носили аксессуары не хуже, чем у женщин Рима.
В 2020 году во время во время раскопок в болгарском поселке Дебелт археологи нашли античную золотую сережку. Она была похожа на украшения на женских фаюмских погребальных портретах.
Находку увидели в щели между плитами помещения общественных бань времен Римской империи в городе Деульт - колонии ветеранов VIII легиона Октавиана Августа.
Комментарии