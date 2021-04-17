Под костелом обнаружили помещение в котором хоронили воевод

Под костелом в Черткове обнаружили крипту. Фото: chortkiv.city

Под Доминиканским костелом в Черткове Ивано-Франковской области обнаружили древнюю крипту.

Согласно хроникам, в этой крипте похоронили бывшего владельца города, воеводу Подольского и Русского Станислава Гольского, рассказали в Чертковском горсовете.

Захоронению более 400 лет. Обнаружить его помогли сейсмологи. Их в Чертков пригласили из Ивано-Франковска. Специалисты изучали состояние костела, на котором появились трещины. Ученые использовали метод естественного электромагнитного поля, георадары и сейсмоакустики.

Ученые проверили планы строительства костела 1610 года и его перестройки 1910 года. Они пришли к выводу, что основой современной церкви стали колонны старого костела. Их глубина может достигать 16 м.

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На глубине 3,2 м под костелом есть крипта. Главный сейсмолог Эдуард Кузьменко отметил исторические свидетельства, что первым в крипте похоронили Станислава Гольского.

Основной причиной появления трещин в костеле назвали активное движение транспорта.

Археологи обнаружили древнее подземелье и остатки каменной стены на улице Корнякта в центре Львова. Предполагают, что это была крипта костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев.