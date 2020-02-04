Под Киевом открыли новую археологическую культуру

Украинский археолог чешского происхождения назвал новую археологическую культуру Трипольской. Фото: golos.com.ua

4 февраля 1896 года вблизи поселка Триполье - теперь Киевской области, археолог Викентий Хвойка раскопал остатки древних поселений с расписной керамической посудой. Обнаружил археологическую культуру, которую первым ввел в научный оборот. Назвал ее Трипольской.

Первые раскопки культуры состоялись за десятки лет в румынском поселке Кукутень и на территории Галичины, находившейся под властью Австро-Венгрии. Сам Хвойка впервые нашел трипольские памятники в Киеве, на улице Кирилловской, 55, в 1893 году. Через 3 года вышел с экспедициями за пределы города.

В первые недели у сел Триполья раскопали остатки сожженных поселений, глинобитные площадки с гончарными печами, разрисованные глиняные черепки и уцелевшую посуду. Находили и глиняные фигурки людей, животных, домиков. Кремневые наконечники стрел, обломки оружия, кости домашних животных. Все это несли археологам и люди, находившие артефакты на полях в течение десятков лет. Под руководством Хвойки раскопали около 13 тыс. кв. м поселений. Впервые ученый представил свои находки на XI археологическом съезде в Киеве в августе 1899 года.

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Земледельческая культура достигла расцвета между 5500 и 2750 г. до н.э. Позже ученые установили, что ее представители заселяли территорию современных Украины, Румынии и Молдовы. Археологи начали находить и так называемые протогорода - поселения, имевшие одновременно и городские, и сельские черты.

История происхождения Трипольской культуры и особенности внешности ее представителей не выяснены до сих пор. Несмотря на это, вокруг нее и по сегодняшний день возникают многочисленные мифы. Историки и археологи выделяют и отдельный псевдонаучный жанр - трипологию, с которой пытаются бороться. Трипольцев называют передовой праславянской цивилизацией, возникшей ранее шумерской и египетской и имевшей влияние даже на древнюю Индию. Напрямую отождествляют с украинцами, так как и те были земледельцами и жили мирно, имели расписную символику. Но большинство исследователей не относит трипольцев даже к праславянам. Не сохранилось никаких сведений о языке и письме, которого, вероятно, не было.

Ныне предполагают, что трипольцы являются потомками населения, которое пришло с Ближнего Востока и принесло с собой древний земледельческий способ хозяйствования.

Возле Львова археологи обнаружили остатки амфоры времен Трипольской культуры. Возраст обломков оценивается в 5 тыс. лет. Их нашли на горе Жупан в Винниках.