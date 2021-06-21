Почему купидонов на древних мозаиках обозначали клеймами рабов

Фото: American Journal of Archaeology

Канадский исследователь Мартин Бекман обратил внимание на символы в форме буквы V на лбах купидонов на мозаиках в вилле дель Казале на Сицилии.

Он пришел к выводу, что знаки символизируют наказание. Таким образом клеймили рабов и преступников, сообщает American Journal of Archaeology.

Исследователь идентифицировал на мозаиках все фигуры, которые могут изображать купидонов. Изображения встречаются на 14 мозаиках. Купидонов изображали в виде детей с крыльями или без. В одних и тех же сценах на мозаиках присутствуют купидоны с отметкой на лбу и без нее. Ни один из других персонажей многофигурных композиций не имеет отметок.

Автор считает этот факт доказательством связи символов только с купидонами. Клеймо на лбу было в древнеримском обществе только в одном контексте. Им отмечали рабов или преступников, осужденных к наказанию.

Бекман рассматривает это явление в контексте традиционной римской иконографии, известной как "наказание Купидона". По замыслу художников, наказания были местью за страдания влюбленных людей. Изображали богинь, которые бьют купидонов.

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Вторая трактовка клейма на лбу связана с понятием Servitium Amoris - "рабство любви". Поэты сравнивали любовные страдания с кандалами и муками рабов. Букву V Бекманн интерпретирует как сокращение от Veneris, что означает "принадлежащий к Венере".

В городе Ним на юге Франции на строительстве жилого дома обнаружили остатки римской виллы с мозаикой на полу. Здание датируется I-II веками.