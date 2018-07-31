Почему 31 июля украинцы ходили в баню

Сегодня крестьяне заканчивают жатву. Фото: korali.info

Христиане 31 июля отмечают день святого Емельяна.

Он пострадал во времена гонений на христиан императора Юлиана Отступника в IV в. Правитель разослал указ, согласно которому все христиане должны быть наказаны. В это время Емельян проживал в городе Доростоле у ​​Дуная. Указ зачитали на городской площади, и Емельян, возмущенный решением императора, отправился на капище, где поклонялись языческим богам, разбил идолов и разбросал алтари. Язычники после этого напали на крестьянина, который проходил мимо. Емельян признался в содеянном и невинного человека отпустили. Самого Емельяна долго били, а затем приговорили к сожжению. По легенде, огонь поразил язычников, пришедших на казнь. После того, как огонь погас, Емельян лег на уголь и умер.

Украинцы в этот день вспоминают Иоанна Многострадального. Преподобный Иоанн, инок Киево-Печерской лавры, жил в XII в. Многострадальным его назвали за то, что он долго и мучительно боролся с пристрастием. Монах несколько лет провел в темной сырой пещере, носил на себе тяжелые цепи, закапывался по грудь в землю.

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Крестьяне 31 июля заканчивали жатву. Они выкладывали серпы в форме круга на поле, приглашали священника для того, чтобы тот отслужил молебен и освятил инвентарь. Затем серпы несли домой и хранили до следующего года. После жатвы люди ходили в баню. В этот день принято было париться с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В народе верили, что так, согласно приметам, можно избавиться от усталости, накопившейся во время жатвы. В баню входили с поклоном, потому что боялись обидеть банного духа.

В народе замечали, что дни стали короче, а по ночам было прохладно. Начинали готовить заготовки и консервации.

Считали, если день был жарким, то декабрь будет холодным. Если листья березы до 31 июля желтеют, начиная с верхушки, - осень будет ранней. Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев - признак того, что морозы будут не скоро, не раньше января.

Во вторник, 31 июля, в Украине ожидается теплая погода, сообщает Укргидрометцентр. Количество ливней и гроз уменьшится по сравнению с прошлой неделей.