Где сегодня будут дожди, а где +32

Во вторник, 31 июля, в Украине ожидается теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Количество ливней и гроз уменьшится по сравнению с прошлой неделей.
Дождевая и грозовая погода сохранится на западе. Сильные ливни пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Температура будет колебаться в районе +26... + 28 днем.
Также дождливо будет и в некоторых южных областях. Там температура воздуха составит +29... + 31 градус днем.
В центральной части страны пройдут дожди только на Киевщине, Винницкой и Житомирской областях. В других областях солнечно. Температура +29 ... + 30 днем.
На востоке - сухо, будет наблюдаться переменная облачность. Небольшой дождь возможен в Запорожье. Температура +29 ... + 31 градус днем.
В Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура в пределах +28... + 30 днем.
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В августе средняя температура будет колебаться на уровне +20... +25 градусов. Это несколько выше средних многолетних значений.
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