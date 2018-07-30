Сказали, какой будет погода в августе

Температура в августе будет несколько выше средних многолетних значений. Фото: УНИАН

В августе средняя температура будет колебаться на уровне 20-25°.

Это несколько выше средних многолетних значений, сообщили в Укргидрометцентре.

"В горных районах 17-18 градусов, что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений", - говорят синоптики.

По их словам, месячное количество осадков в августе ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей будет находиться в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.

По словам синоптиков, характерной среднемесячной температурой для августа является - 17-20°, в южных и юго-восточных областях - местами 21-23°, в горных районах - 11-16°.

По меньшей мере 118 исторических погодных рекордов зафиксировали ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США в июле. В основном речь идет о чрезвычайно высоких температурах, которые были в разных точках мира.