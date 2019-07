Плуги, олени и кукуруза - как выглядели американские гербы XIX в.

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали гербы штатов США из книги The State Arms of the Union XIX в. Нарисовал их бостонский художник Генри Митчелл в 1876-м.

Изображения имеют в своей основе символизм, связанный с тогдашними представлениями о конкретном штате и его роли в истории США.

Штат Небраска славился своим пространством и климатом, подходящим для разведения крупного рогатого скота. Здесь было много кузнецов, которые совершенствовали технологии сельского хозяйства. Небраска стала одним из первых фермерских штатов в США.

Техас как независимое государство присоединился к США в 1845-м. Его климат и особенности населения до сих пор вдохновляют создателей множества вестернов. Штат всегда славился своими ковбоями, грозными шерифами и кочевыми разбойниками.

Вермонт называют "штатом зеленых гор", однако и в настоящее время неизвестно, почему. Одни предполагают, что из-за наличия густых лесов. Другие убеждают, что в горах полно зеленого сланца-слюды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США принял резолюцию относительно Революции достоинства

Колорадо известен своей золотой лихорадкой, которая началась в 1850-х. Тогда недалеко от современного Денвера нашли много золота. Тысячи золотоискателей отправились на поиски сокровищ. Их не остановила даже гражданская война.

Популярная легенда Кентукки утверждает, что на гербе штата в коричневый костюм одет Даниэль Бун, который внес большой вклад в исследование штата, а человек в костюме - Генри Клей, известный государственный деятель штата Кентукки. По официальной версии, мужчины символизируют не конкретных людей, а всех первопроходцев и государственных деятелей. Вокруг них надпись, представляющая собой девиз штата - "Объединившись, мы выстоим, разделившись - падём".

Нью-Гемпшир стал первым штатом, который провозгласил о своей независимости от Англии. Корабль с национальным флагом символизирует прибытия к новым берегам и начало новой независимой истории.

На гербе Северной Каролины изображены женские фигуры, символизирующие Свободу и Изобилие. Первая держит в руке свиток с надписью "Конституция" в левой руке - посох с фригийским колпаком, который является символом свободы.

19 марта 1831-го в США впервые в истории ограблен крупный банк. 4 преступника с помощью копий ключей проникли в хранилище и вынесли $245 тыс. Английский эмигрант Эдвард Смит и его соратники Эдвард Джонс, Джеймс Хониман и Джеймс Мюррей, уже известные полиции за небольшие разбойничье и грабительские набеги, похищают ключи от помещения и хранилищ городского банка Нью-Йорка, который располагался на Уолл Стрит.