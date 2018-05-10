Платные школы отменили только после смерти Сталина

 
Ексклюзивы
1/5
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1242
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2925
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 5139
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1548
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1008
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
6 Просмотров: 5886
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10845
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1773
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1602
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
14
6
35
5
8
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака
Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Видео
Все видео
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10845
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1773
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6390
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6363
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
1 Просмотров: 3069
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 12:49

Платные школы отменили только после смерти Сталина

  Комментировать
Платные школы отменили только после смерти Сталина
В 1940-50-х образование в старших классах было доступным только за деньги. Фото: znau.edu.ua

10 мая 1956 года в СССР отменили плату за обучение в старших классах средних школ.

В течении 16 лет в Советском союзе в старших классах было платное обучение. Размер годовой оплаты составлял 200 рублей - в столичных школах. 150 рублей стоило обучения за год в других.

Такой размер оплаты было ввведен 26 октября 1940 года. Отменили только после смерти Сталина.

В 1940-м устанавливалась плата и за высшее образование. В институте год обучения стоил 400 рублей в Москве, в Ленинграде и столицах союзных республик. 300 рублей стоило обучение в вузах в других городах, пишет сайт calendate.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины

Колхозники тогда вообще зарплаты не получали и работали за трудодни. Введение платы для многих советских граждан закрыло возможность продолжить образование после 7 класса.

В результате количество выпускников средних школ за 8-10 классы сократилось в несколько раз. Выпускников средних специальных учебных заведений и вузов стало меньше вдвое.

Существовала и плата за обучение по национальному признаку. Она действовала для учащихся 8-10 классов средних школ, техникумов и высших учебных заведений. Она была упразднена несколько раньше.

74-летний Сталин умер 1 марта 1953 года.

По заключению врачей, у него была парализована правая сторона тела. Официально сообщили о смерти только через три дня.

Он родился в 1879 году в Грузии, в то время части Российской империи, в семье сапожника и уборщицы. В 1894-м он окончил духовное училище в Гори и поступил в Тифлисскую духовную семинарию, из которой был исключен в 1899 году. За год до этого он вступил в грузинскую социал-демократическую организацию и занялся революционной деятельностью. После перехода в 1903 году к большевикам он несколько лет занимался грабежами и разбоями для пополнения партийной казны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Платные школы отменили только после смерти Сталина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Платные школы отменили только после смерти Сталина

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 103495
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 69553
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 49357
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 1 Просмотров: 43487
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 37221
Больше всего комментируют
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
4
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Голосов: 3012
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua