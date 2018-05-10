Платные школы отменили только после смерти Сталина

В 1940-50-х образование в старших классах было доступным только за деньги. Фото: znau.edu.ua

10 мая 1956 года в СССР отменили плату за обучение в старших классах средних школ.

В течении 16 лет в Советском союзе в старших классах было платное обучение. Размер годовой оплаты составлял 200 рублей - в столичных школах. 150 рублей стоило обучения за год в других.

Такой размер оплаты было ввведен 26 октября 1940 года. Отменили только после смерти Сталина.

В 1940-м устанавливалась плата и за высшее образование. В институте год обучения стоил 400 рублей в Москве, в Ленинграде и столицах союзных республик. 300 рублей стоило обучение в вузах в других городах, пишет сайт calendate.

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Колхозники тогда вообще зарплаты не получали и работали за трудодни. Введение платы для многих советских граждан закрыло возможность продолжить образование после 7 класса.

В результате количество выпускников средних школ за 8-10 классы сократилось в несколько раз. Выпускников средних специальных учебных заведений и вузов стало меньше вдвое.

Существовала и плата за обучение по национальному признаку. Она действовала для учащихся 8-10 классов средних школ, техникумов и высших учебных заведений. Она была упразднена несколько раньше.

74-летний Сталин умер 1 марта 1953 года. По заключению врачей, у него была парализована правая сторона тела. Официально сообщили о смерти только через три дня. Он родился в 1879 году в Грузии, в то время части Российской империи, в семье сапожника и уборщицы. В 1894-м он окончил духовное училище в Гори и поступил в Тифлисскую духовную семинарию, из которой был исключен в 1899 году. За год до этого он вступил в грузинскую социал-демократическую организацию и занялся революционной деятельностью. После перехода в 1903 году к большевикам он несколько лет занимался грабежами и разбоями для пополнения партийной казны.