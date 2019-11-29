Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного

Григорий Косынка, 1928 год

29 ноября исполняется 120 лет со дня рождения писателя-новеллиста и переводчика времени "Расстрелянного Возрождения" Григория Косынки, настоящая фамилия которого - Стрилец.

В 1922 году мир увидел его первый сборник "На золотых богов", он мгновенно стал читаемых и известным писателем своего времени. Выступал на различных литературных вечерах, критики восхваляли его наперебой.

"Источником моего творчества является народ, и я пишу для него", - сказал Григорий.

Он обладал феноменальной памятью. Цитировал стихи, отрывки из прочитанного, фрагменты разговоров. Свои произведения читал так, что слушатели замирали.

1923 в журнале "Новая Украина", издававшегося в Берлине. опубликовали новеллу "Анархисты". Эта публикация стала необратимой точкой в ​​карьере писателя. Приобрела громкой огласки и Косынку обвинили в опасных связях, не должен иметь советский художник. Того же 1924 года вторую книгу писателя "Новеллы дезертира" отказались печатать.

Следующая книга "В ржи" таки попала на прилавки книжных магазинов в 1926 году. В этот сборник вошли все произведения написаные в период 1923-1925 годов.

Превратил жизнь Григория Косынки в ад в 1929 году вождь украинских большевиков Станислав Косиор. Он называл писателя буржуазным националистом.

В начале 1930-х годов автор пытается выпустить сборник "Сердце", но ее снова не пускает к друкуГлавлит.

1934 стал сногсшибательным в жизни Григория Косынки.

В ночь на 5 ноября его арестовали, конфисковали много личных вещей - дневники, записи, фотографии. Именно во время этого рейда потерялись два произведения - "Красный жук" и "Перевесла".

Приговор не заставил себя долго ждать. Выездная сессия Военной коллегии осудила Григория Стрельца - Косынку к расстрелу. В обвинении отмечалось, что Косынка прибыли в СССР через Польшу и Румынию чтобы провести на территории УССР ряд террористических актов. Обвинили в убийстве члена политбюро ВКП(б) Сергея Кирова. При задержании якобы у него были изъяты револьверы и ручные гранаты.

15 декабря 1934 в Октябрьском дворце приговор был осуществлен.

28 ноября 1970-го погибла 41-летняя Алла Горская - художница, соорганизатор протестов против арестов шестидесятников в 1965-1968 гг., лидер своего поколения.