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четверг, 28 ноября 2019 13:13

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

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Автор: m.krytyka.com
  Алла Горская в Одессе в 40-х годах
Алла Горская в Одессе в 40-х годах

28 ноября 1970-го погибла 41-летняя Алла Горская- художница, соорганизатор протестов против арестов шестидесятников в 1965-1968 гг., лидер своего поколения.

Она дружила с Василием Стусом, Евгением Сверстюком, семьей Свитлычных, Вячеславом Чорноволом. Не признавала ограничений в творчестве, свободе слова и мысли.

Родилась в Ялте в 1929 году. Воспитывалась в русскоязычной среде. Заканчивая Киевскую художественную школу не могла написать сочинение на выпускном экзамене по украинской литературе - пришлось списывать. В художественный институт Горская, как медалистка, поступила без экзаменов. По просьбе родителей ее освободили от украинского. Но девушка взялась за самостоятельное изучение языка.

Автор: museum.net.ua
  Алла Горская с мужем Виктором Зарецким
Алла Горская с мужем Виктором Зарецким

Тогда же встретила своего будущего мужа - Виктора Зарецкого. Они поженились еще студентами, работали в одной мастерской вместе путешествовали по Украине, вместе создали много монументальных работ.

В начале 60-х годов Алла Горская вместе с Виктором Зарецким, Василием Стусом, Василием Симоненко, Иваном Светличным организовали Клуб творческой молодежи в Киеве. Кроме них, туда вошли Иван Драч, Евгений Сверстюк, Ирина Жиленко, Михайлина Коцюбинская, Николай Винграновский, Лесь Танюк, Иван Дзюба. Молодые художники проводили дискуссии, художественные вечера, устраивали выставки, занимались самиздатом, морально и материально поддерживали друг друга.

Именно Горская вместе с Василием Симоненком и Лесем Танюком раскрыли и обнародовали информацию о массовых захоронениях жертв красного террора в Быковне. Василию Симоненко это открытие стоило жизни. В Черкассах ему в милиции отбили почки. В 1963-м поэт умер. Горской угрожали по телефону.

В 1964 году художники Афанасий Заливаха, Людмила Семыкина, Галина Севрук, Галина Зубченко и Алла Горская создали витраж к 150-летию Тараса Шевченка в вестибюле Красного корпуса Киевского национального университета. Работу назвали "Шевченко. Мати". И тут разразился скандал.

Автор: wisecow.com.ua/mistecztvo/zhinochi-imena-v-mistecztvi/alla-gorska
  Витраж "Шевченко. Мати"
Витраж "Шевченко. Мати"

Компартийное бюро при Киевском отделении союза писателей Украины назвали витраж хулиганством в искусстве, а образ Шевченка таким, что не имеет ничего общего с образом революционера-демократа, которого горячо любит советский народ и народы всего мира.

Партийные функционеры квалифицировали работу Горской как идейно ложную. Аллу исключили из Союза художников. Для того, чтобы восстановиться в союзе, Горская поехала в Москву. Именно тогда КГБ и организовало прослушивания в ее квартире.

Когда в 1965-м начались аресты, Горская направила заявление прокурору УССР, протестуя против нарушения прав человека. В апреле 1968 она подписалась под известным письмом-протестом 139 деятелей науки и культуры к руководству СССР о преследовании, арестах и судах над диссидентами. После этого Горскую во второй раз исключили из Союза художников.

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28 ноября 1970 Алла Горская вышла из своего дома на улице Терещенковской и поехала в Васильков, как рассказывал ее сын Олесь, чтобы взять швейную машинку у своего свекра - Ивана Зарецкого.

Когда она домой не вернулась, ее муж сам поехал в Васильков, но нашел дом отца запертым. Милиция не согласилась открыть дом. 29 ноября возле железнодорожной станции Фастов-2 на путях нашли тело отца. 2 декабря милиция наконец зашла в дом, тело Аллы Горской нашли в погребе. Ее убили ударом топора сзади по голове.

Следствие пришло к выводу, что "свекор Иван Зарецкий убил свою невестку Аллу Горскою за личной неприязни, а затем совершил самоубийство". Никто не захотел прислушаться к аргументам, что пожилой мужчина не мог нанести такой удар и к тому, что положение тела Ивана Зарецкого на железнодорожном пути могло указывать, что его держали. Дело закрыли.

Аллу Горскою хотели похоронить на Байковом кладбище, но власти не разрешили и заставили похоронить художницу на кладбище в Берковцах.

Автор: memory.gov.ua
  Похороны Аллы Горской
Похороны Аллы Горской

Похороны Аллы Горской 7 декабря 1970 года превратился в акт гражданского сопротивления. С прощальным словом на похоронах выступили Евгений Сверстюк, Василий Стус, Иван Гель, Олесь Сергиенко. Вскоре их арестовали.

Рядом с Аллой Горской неформальным лидером, вокруг которого объединялась творческая молодежь, стал Иван Свитлычный. Рожденный на два дня позже, от художницы Горской.

Автор: Gazeta.ua
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