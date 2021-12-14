Пионерки и мечети – как жили в Албании во время диктатуры

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото Албании в 1963 году.

На фотографии попала столица Тирана и другие города Албании.

В то время страна была во власти диктатора Энвера Ходжи.

Ходжа пришел к власти после второй мировой войны. Он был поклонником главы СССР Иосифа Сталина. Ходжа устроил репрессии против оппонентов, разгромил оппозицию. После отмены культа личности Сталина он поссорился с Москвой.

Албания была бедной страной. Можно увидеть, что на улицах нет автомобилей. Люди используют велосипеды.

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В 1970-е Ходжи поругался почти со всем миром. Албания стала закрытым государством.

Gazeta.ua собрала фото столицы Румынии Бухареста 1950-х годов. В то время у власти в стране были социалисты. Они продвигали строительство жилых комплексов и общественных построек по советским образцам.