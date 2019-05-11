Пилоты сбрасывали "сладкие бомбы" берлинским детям

Блокада Берлина. Фото: www.tagesspiegel.de

343 дневная блокада Западного Берлина советской властью закончилась 12 мая 1849 года. В 00.01 поставки продуктов и товаров сухопутными и водными путями восстановлено.

После разгрома Германии в 1945 году, США, СССР, Англия и Франция разделили страну на четыре зоны оккупации. Советский лидер Иосиф Сталин радянизирует собственную оккупационную зону, отказывается пропускать любые грузы в западные секторы города. Западный Берлин полностью блокировано. Сталин хочет, чтобы союзники оставили Берлин.

В западных секторах Берлина проживает 2.2 млн человек, которые полностью зависят от внешних поставок продовольствия. Союзники предлагают поставлять продукты и необходимые товары с помощью "воздушного моста". Через два дня после начала блокады 26 июня 1948 года американские военно-транспортные самолеты С-47 и В-17 совершили в тот день 36 полетов и доставили в Западный Берлин 80 тонн продовольствия.

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Через две недели после начала блокады в Западном Берлине введены жесткие нормы экономии электроэнергии. Кроме продовольствия - сухого молока, порошкового картофельного пюре и муки, на самолетах доставляли уголь для отопления и производства электроэнергии, бензин, медикаменты и другие необходимые городу вещи.

Чтобы помочь детям, пилоты сбрасывают на крошечных парашютах плитки шоколада, конфеты, пакетики изюма. Их называют "Rosinenbomben" - "сладкие бомбы. Самолеты в Берлине садились каждые 3 минуты. За 11 месяцев блокады самолеты совершили 195 тыс. Рейсов и доставили в Западный Берлин 1500000 тонн продовольствия, угля, стройматериалов и других товаров. В феврале 1949 года Сталин признал поражение и отменил все ограничения по связи, транспорта и торговли и снятия блокады.

9 мая 1944 войска 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от нацистов. Этим завершили Крымскую операцию.