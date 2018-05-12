Первый грузовой самолет сконструировал украинец

Игорь Сикорский - авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ. Фото: Calameo

13 мая 1913 года в Петербурге совершил первый полет первого в мире 4-моторного самолета "Русский витязь" (общая масса около 5000 кг), построенного на Русско-Балтийском заводе по проекту киевского авиаконструктора Игоря Сикорского. Через два с половиной месяца он установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1:54 минуты с семью пассажирами.

Первоначально чотыремоторный самолет, который дал начало тяжелой авиации назывался "Гранд", а в мае 1913 года было переименован в "Большой Русско-Балтийский", а в конце июня - в "Русский Витязь". Сикорский создал его как самолет для стратегической разведки зимой 1912-1913 годов. Самолет сыграл важную роль в истории авиации - он является прототипом всех последующих тяжелых самолетов с двигателями, установленными в ряд на крыле независимо от их схемы. Прямым его продолжателем является самолет "Илья Муромец", первый экземпляр которого был построен в октябре 1913 года.

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Игорь Иванович Сикорский (25 мая 1889 года, Киев, Российская империя - 26 октября 1972, Истон, США) - российский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ. Создатель первого в мире чотирьохмоторного самолета "Русский витязь" (1913 год), пассажирского самолета "Илья Муромец" (1914 год), трансатлантического гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы (США, 1942 год). Игорь Ивнович был младшим ребенком в семье известных врачей. Будущий авиаконструктор закончил петербургское морское училище. Учился в Киевском политехническом институте. В 1908 году построил свои первые два простых вертолеты, но переключился на строительство самолетов.

До 1939 года Сикорский создал около 15 типов самолетов. С 1939 года перешел на конструирование вертолетов одновинтовой схемы с автоматом перекоса, получивших широкое распространение. С началом Первой мировой войны Сикорский переоборудовал своих самолеты "Илья Муромец" под бомбардировщики. Революция в Российской империи приостановила работу Сикорского. Он был вынужден уехать за границу.

Легко получил загранпаспорт благодаря популярности. В начале 1918 года из 500 английскими фунтами отплыл из Мурманска в Лондон. Затем в Париж, затем отправился в США. Однако там не спешили вкладывать деньги в авиацию. В 1923 году вместе с друзьями зарегистрировал компанию Sikorsky Aircraft Corporation. 26 октября 1972 в американском городе Истон умер Игорь Сикорский. На кампусе НТУУ в Киеве поставлен памятник И. Сикорскому.

Киевсовет предоставил международном аэропорту "Киев" имя украинского авиаконструктора Игоря Сикорского. Название аэродрому предложил трудовой коллектив. Сикорский родился в Киеве, работал в США и Российской империи. Создал первый в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь", тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет "Илья Муромец", трансатлантический гидроплан.