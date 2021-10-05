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среда, 06 октября 2021 08:20

Первых грабителей поезда линчевали

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Первых грабителей поезда линчевали
Четверо братьев Рено терроризировали Средний Запад в течение нескольких лет. Фото: Скриншот из фильма "Большое ограбление поезда"

В США 6 октября 1866-го впервые ограбили поезд. Бандитов линчевали люди еще до суда.

Банда - четверо братьев Рено также известная как "банда братьев Рено" и "Воры Джексона" была группой преступников, действовавших на Среднем Западе США во время Гражданской войны в США. Они осуществили первые три ограбления поездов мирного времени в истории сстраны.

Большинство похищенных денег так и не удалось вернуть. Они терроризировали Средний Запад в течение нескольких лет и вдохновили на создание множества других подобных банд, которые копировали их преступления.

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6 октября они напали на поезд компании Ohio and Mississippi Railway в штате Миссисипи. Грабители наставили пистолеты на охранника, который сопровождал почтовый вагон. Заставили его открыть сейф и забрали $16 тыс. Выпрыгнула на ходу. Через два года банда попала в ловушку правоохранителей.

Всех троих мужчин поездом доставили в тюрьму. Однако заключенных похитили с поезда и повесили на соседнем дереве группа людей в масках, которые называли себя Комитетом бдительности округа Джексон. Познее в Конгресс США был внесен новый законопроект, который обеспечивает безопасность заключенных. Охотники за сокровищами долгое время искали любые следы украденных сокровищ, но ничего не нашли.

3 апреля 1882-го убили известного американского грабителя банков 35-летнего Джесси Вудсона Джеймса. Убийца был членом его же банды. Хотел получить $ 10 тыc. вознаграждения. 3 апреля 1882, за несколько дней до намеченного ограбления, Джесси Джеймса убили выстрелом в затылок, сделанным из пистолета Роберта Форда. Револьвер подарил Форда сам Джеймс.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
октября

Первых грабителей поезда линчевали

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