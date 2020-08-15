Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Пам'ятник Петеру Фехтеру встановили в Берліні із надписом: "1944-1962 ... він просто хотів свободи". Фото: Jens Lordan

Пограничники Восточной Германии 17 августа 1962-го убили 18-летнего Питера Фехтера за попытку пересечения Берлинской стены.

В Берлине в 1961-м начали сооружение изгороди, отделявшей западную и восточную части города. Ее длина - 45 км. К ноябрю 1989=го Берлинская стена служила государственной границей ГДР с Западным Берлином. За это время более 5 тыс. восточных немцев нелегально бежали из своей части Германии из-за притеснений и сложное материальное положение.

Между разделенной страной была граница с особым режимом. В комплекс стены входили сторожевые башни, сложная система барьеров, строения для пограничников, а также прилегающая к стене со стороны Восточного Берлина запретная зона. Стену охраняли более 11 тыс. пограничников.

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Первым беглецом был Петер Фехтер вместе с другом. Они решили бежать в Западный Берлин. При попытке перелезть через стену недалеко от контрольно-пропускного пункта "Чарли" его ранили пограничники. Около часа он истекал кровью у стены, пока не был отвезен в больницу. Умер от потери крови. В 1997 году двое восточногерманских военнослужащих Рольф Фридрих и Эрих Шрейбер были осуждены за его убийство и приговорены к 20 и 21 месяцов заключения условно.

Падение Берлинской стены произошло 9 ноября 1989-го - эта дата стала началом процесса объединения Германии. Падению предшествовал документ о фактическом объединении двух немецких государств.

По приказу Сталина СССР 24 июня 1948 началась блокада Западного сектора Берлина, в котором проживало более 2,5 млн человек.