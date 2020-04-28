Перший тролейбус: візок з гнучким кабелем

Троллейбус изобрел немецкий инженер и политический деятель Вернер фон Сименс. Фото: Siemens

В Берлине 29 апреля 1882-го начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. Его изобрел немецкий инженер, изобретатель и политический деятель Вернер фон Сименс.

Компания Siemens известна тем, что прошла путь от небольшой мастерской до транснационального концерна. Компания построила первую международную телеграфную линию в Европе, затем - строила электропоезда, затем троллейбусы или електромоты.

Электромот - первое в мире безрельсовое электрическое транспортное средство, которое получал питание от контактной сети, предшественник троллейбуса. Придуманный изобретателем доктором Вернером фон Сименсом в Берлине. В 1879-м фирма Сименса на берлинской промышленной выставке представила первую электрическую железную дорогу. Электропоезд развивал скорость 6,5 км/ч и питался от третьего рельса постоянным током.

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Первая троллейбусная линия длиной пол километра действовала с 29 апреля по 13 июня 1882-го. Маршрут был всего на несколько станций в Берлине.Тролейбус - это четырехколесная тележка с приводом на задние колеса. Троллейбус получал питание от контактной сети постоянного тока с помощью гибкого кабеля. Это экспериментальное транспортное средство уже отвечало всем техническим критериям типичного троллейбуса. После окончания испытаний линия была закрыта.

13 декабря 1816-го родился немецкий инженер, изобретатель и политический деятель Вернер фон Сименс. 1847 в Берлине основал компанию Siemens.