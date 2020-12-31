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четверг, 31 декабря 2020 01:13

Перезахоронили 428 жертв политических репрессий

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Перезахоронили 428 жертв политических репрессий
Во Львове перезахоронили жертв коммунистов. Фото: ЛОГА

На Лычаковском кладбище во Львове перезахоронили 428 жертв политических репрессий.

Они были узниками пересыльной тюрьмы № 25, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Погибших похоронили на поле почетных захоронений № 76.

Специалисты коммунального предприятия "Доля" вместе с музеем "Территория террора" в 2017-2018 годах подняли тела 428 заключенных.

Участники церемонии возложили цветы и лампады к месту захоронения и исполнили гимн. Прошла гражданская панихида.

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Советская администрация создала пересыльную тюрьму № 25 осенью 1944 года. На ее территории были расположены 21 барак, администрация и госпиталь.

В тюрьме собирали заключенных и отправляли их в лагеря ГУЛАГа.

Музей "Территория террора" начал раскопки на территории садового кооператива "Свиточ" на севере Львова. На участке обнаружили останки узников пересыльной тюрьмы № 25 в урочище "Голоско".

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