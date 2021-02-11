Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

В "Просвите" принимали участие люди из различных слоев населения. Фото: Укринформ

11-12 февраля 1989 года создано Общество украинского языка им. Тараса Шевченко, ныне - Всеукраинское общество "Просвита" им. Тараса Шевченко.

Организация "Просвита" возникла в 1868 году во Львове, который в то время был в Австро-Венгрии. Просветители ставили себе целью противодействовать москвофильству среди украинцев и распространять образованность.

"Каждый народ, что хочет добиться самостоятельности, должен прежде всего заботиться о том, чтобы низшие слои общественности, народные массы поднялись к той степени просвещения, чтобы эта народная масса ощутила себя членом народного организма, почувствовала свое мещанское и национальное достоинство и узнала необходимость существования нации как отдельной народной индивидуальности, потому что никто другой, а масса народа является основанием всего", - говорилось в выступлении студента Андрея Сочинского на первом сборе "Просвиты".

"Просвита" действовала до 1939 года, когда Западную Украину оккупировал СССР.

Всеукраинское общество "Просвита" им. Тараса Шевченко возникло 12 октября 1991-го.

Gazeta.ua собрала 10 интересных деятелей "Просвиты":

Владислав Федорович, 1845 - 1918 года

Галицкий земельный магнат, меценат и публицист. Утроил земельное владение, которое получил от отца. Владел земледельческим хозяйством, ткацкой мастерской, боднарско-кузнечно-гончарской школой. В 1873-1877-х возглавлял "Просвиту" во Львове. Дал обществу на издание школьных книг 12 тыс. гульденов. Финансировал археологические раскопки в Галиче на Ивано-Франковщине и археологическую выставку во Львове.

Анатолий Куличенко, умер в 1918 году

Пасечник, председатель Екатеринославского общества пчеловодства. Член "Просвиты" в Днепре. Вместе с другими предпринимателями дал деньги на дом организации. На общем собрании мануйловской "Просвиты" 19 февраля 1912-го был избран почетным членом общества за материальную помощь.

Степан Ерастов, 1857-1933 года

Основатель "Просвиты" на Кубани. Его мать была кубанской казачкой, происходила из запорожского рода Щербин. Добился открытия кубанского отделения "Просвиты" в 1906-го. Базировались в Екатеринодаре - современный Краснодар в РФ. Занимались распространением украинской языка, проводили лекции, печатали книги.

Владимир Янович, 1869-1931 года

Врач-терапевт из Солотвино Богородчанского района Ивано-Франковской области. Получил медицинское образование в Венском универитете. Имел частную практику в Станиславе - современный Ивано-Франковск. Возглавлял местную "Просвиту", основывал филиала по селам. Для одаренных крестьянских детей за свой счет основал общежитие "Крестьянский бурсу".

Андрей Белецкий, 1883-1920 года

Крестьянин из Деевки на территории современного Днепра. Вместе с братом Павлом основали в селе отделение "Просвиты" 3 марта 1913-го. Белецкий работал токарем на Брянском металлургическом заводе. Был известен как специалист. Дописывал в украинские издания. Выступал за украинизацию школ.

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Елена Витер, 1904-1988 года

Монахиня УГКЦ, деятель "Просвиты" на Львовщине. Организовывала в селах Золочевщины библиотеки, детские сады и детские дома, медицинских и хозяйственных курсов, хоров, драматических кружков. 11 июня 1940-го НКВД арестовал ее за сотрудничество с ОУН. После начала Великой Отечественной войны Витер спаслась из тюрьмы бегством. Во времена Холокоста спасала еврейских детей. За это имеет титул "Праведник народов мира".

Александр Крупский, 1875-1943 года

Акушер-гинеколог, доктор медицины. Во время учебы в университете в Тарту, современная Эстония участвовал в первом собрании Центральной Рады как депутат от Кронштадтского флота и общества "Просвита". Был членом доизбранной ЦР. Автор первых работ по акушерству и гинекологии на украинском языке.

Галина Дидык, 1912-1979 года

Референтка подпольного Украинского Красного Креста, связная и доверенное лицо главы УПА Романа Шухевича. Во время учёбы в учительском семинаре в Бережанах Тернопольской области работала в обществе "Просвита". Читала лекции о развитии украинского языка и литературы.

Владимир Шевченко, родился 5 января 1941 года

Председатель Донецкого областного объединения "Просвита". Украинский механик, доктор физико-математических наук, профессор. Автор монографии "Предельные интегральные уравнения в теории пластин и оболочек". По его инициативе открыли украиноязычный лицей при ДонНУ и Гуманитарный институт в Мариуполе.

Петр Вольвач, родился 15 декабря 1938-го

Ученый-садовод, агроэколог, историк аграрной науки. Один из организаторов Всеукраинского общества "Просвита" им. Тараса Шевченко. Инициатор создания в Черкасской области мемориального музея семьи Симиренко.

Во Львове 20 декабря 1868-го ученые и художники основали общество "Просвита" им. Тараса Шевченко. Первым председателем вновь созданного общества избрали профессора академической гимназии Анатоля Вахнянина. Общество способствовало культурно-образовательному и научному развитию украинцев и подъему их национального сознания. Участники и меценаты открывали музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, школы.