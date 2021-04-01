Пароходы и виллы - какой была Ялта 120 лет назад

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали фотографии Ялты, ее жителей и посетителей в конце XIX в начале XX в.

В 1902 году в городе проживало до 20 тыс. xеловек - 14 тыс. мужчин и 6 тыс. женщин. Большинство из них исповедовали православие, по 1,3 тыс. человек - ислам и иудаизм, 700 - католицизм, 500 - караимизм, 400 - протестантизм, пишут "Хроники прекрастной эпохи".

С 1860-х город развивался как курорт. Ежегодно, преимущественно с 1 июля по 1 ноября, в него приезжало отдыхать до 20 тыс. человек. Зимой оставались не более 700 - это были преимущественно люди, страдающие туберкулезом.

Целебным климат Южного берега Крыма назвал в середине XIX в. врач-терапевт Сергей Боткин.

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Ранее публиковали фотографии крымских татар в конце XIX - начале XX в. На фото можно увидеть традиционную одежду, жилища и интерьер, семейный труд и отдых. В конце XIX в. в Крыму осталось около 200 тыс. татар, которые составляли лишь 1/4 населения полуострова. Со времени присоединения Крыма к Российской империи в 1783-м до начала XX в. вследствие имперского национально-культурного гнета полуостров оставили не менее 800 тыс. крымских татар. Большинство переселилось в Османскую империю.