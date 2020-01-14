Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Пентагон построили во время Второй мировой войны. Фото: pbs.twimg.com

В Вашингтоне 15 января 1943 года завершили строительство Пентагона - крупнейшего в мире административного здания. В нем разместилось Министерство обороны США.

Когда началась Вторая мировая война, Министерство обороны США размещалось в комплексе из 17 зданий. В этих зданиях работали около 26 тыс. человек. Все они были разбросаны по разным площадкам округа Колумбия. Парламент решил выделить деньги на строительство единого комплекса обороны.

В 1941-м началось строительство. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. В декабре 1941 года, когда японцы атаковали Перл-Харбор, строительство пошло еще более значительными темпами. Уже через 16 месяцев монолитный дом возвели. Геометрически здание представляет собой правильный пятиугольник, длина стороны которого составляет ровно 281 м. Внутренняя площадь составляет более 0,6 млн кв. м.

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Здесь, кроме служб, занятых разработкой стратегий проведения боевых операций и учений, работает большое количество ресторанов и закусочных, цветочных и ювелирных магазинов. Количество сообщений ежедневно поступающих на электронную почту Пентагона, измеряется сотнями тысяч. В среднем это около 1,2 млн электронных писем. А еще фиксируется почти 2 сотни тысяч звонков на телефоны днем ​​и ночью.

Однако улучшение систем безопасности не уберегло Пентагон от удара террористов. 11 сентября 2001-го самолет рухнул на здание. Пострадало западное крыло Пентагона, в котором располагался Департамент американской армии. Тогда погибли 125 человек. У Пентагона возвели мемориальный комплекс в память о жертвах трагедии 11 сентября.

Cухой закон отменили в США 5 декабря 1933 года. В тот же день начали открыто продавать алкоголь. Люди отмечали событие употреблением большого количества напитков.