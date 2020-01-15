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среда, 15 января 2020 12:24

Парламент изменил гимн

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Парламент изменил гимн
Утвердили современный гимн Украины Фото: 4studio.com.ua

Президиум Верховного Совета принял указ "О Государственном гимне" 15 января 1992-го.

Утвердили современную музыкальную редакцию Государственного гимна Украины для хора и фортепиано. Ее осуществили композиторы Мирослав Скорик и Евгений Станкович.

Депутаты отменили Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 22 марта 1978 "О Государственном гимне Украинской ССР". Несмотря на это, закон "О Государственном Гимне Украины" приняли только 6 марта 2003 го по инициативе президента Леонида Кучмы.

Слова гимна составил в 1862-м общественный деятель из Приднепровья Павел Чубинский, а музыку написал композитор и священник из Галичины Михаил Вербицкий. Тогда Украинские земли находились в составе Российской и Австро-Венгерской империй. Песня стала символом единения украинцев. Основа оригинального текста сохранялась, но сам он менялся много раз.

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10 марта 1865 году в гостинице "Под провидением" в Перемышле - теперь на территории Польши по случаю четвертой годовщины смерти Тараса Шевченко состоялся скорбный вечер. На нем впервые исполнили песню "Ще не вмерла Украина". Автор текста и автор музыки при жизни так и не познакомились.

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января

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