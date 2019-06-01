Папа римский целовал польскую землю

Папа римский Иоанн Павел II поцеловал польскую землю. Фото: point.md

На главной варшавской площади Папа Римский Иоанн Павел II, уроженец Кракова 2-го июня 1979 года произнес речь для поляков. Впервые Папа Римский посетил коммунистическую страну. Сойдя с самолета, Папа поцеловал землю

16 октября 1978 избран новый Папа Римский - поляка Кароля Войтыла, что взял себе имя Иоанн Павел II. Избрание польского кардинала на престол Папы становится мировой сенсацией. Официальная реакция польской коммунистической власти - радость. Высылают в Ватикан телеграмму: "На Папском Престоле впервые в истории - сын польского народа, в единстве и сотрудничестве всех граждан развивает величие и процветание его социалистической Родины".

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Иоанн Павел II посетил в июне Варшаву, здесь его встречали с бурным восторгом. В то время как коммунистические власти в Варшаве относительно спокойно восприняли визит Иоанна Павла II в Польшу, в Москве забили тревогу. Папа выступил на главной площади:

"Призываю вас - поляки, я, сын польской земли и одновременно я, Иоанн Павел II - папа. Боритесь против всего, что разрушает человеческое достоинство. Дорогие земляки, для которых Христос не перестает быть постоянно открытой книгой науки о человеке. А одновременно - науки о достоинстве и правах народа. Не может быть справедливой Европы без независимой на ее карте Польши. Боритесь", - говорит в речи Иоанн Павел II.

16 октября 1978 впервые с 1522 папой римским стал неитальянец - краковский кардинал Кароль Войтыла избран на высший пост в католической церкви; он принял имя Иоанн Павел II.