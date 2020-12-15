Отреставрировали уникальный позолоченный крестик, который нашли вместе с кладом времен викингов

Специалисты из Национального музея Шотландии очистили от грязи и показали старинный англосаксонский крест из Галлоуэйского клада. Украшение изготовили в Нортумбрии в конце IX в.

Крест украшен черной эмалью и сусальным золотом, что характерно для позднего англосаксонского стиля. На каждой части изделия выгравированы символы 4 евангелистов. Святой человек олицетворяет Матфея, лев - Марка, телец - Луку, орел - Иоанна. Изображение окружены растительными завитками. Также крест имеет тонкую кольцевую цепочку, благодаря которой его носили на шее, пишет The History Blog.

Историки отмечают, что подобное украшение могли заказать у мастеров только представители аристократии или даже королевской семьи.

Автор: Photo courtesy National Museums Scotland. Показали очищенный драгоценный англосаксонский крест IX в. Сейчас археологам известен только один подобный крест, впрочем значительно менее украшенный

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Драгоценный крест лежал в верхних слоях Галлоуэйского клада, найденного в 2014 году. Сейчас эта коллекция артефактов эпохи викингов считается наиболее ценной, найденной в Шотландии. Предметы из клада тщательно очищают и реставрируют. Для очистки этого креста специалисты использовали иглу дикобраза и скальпель.

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