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вторник, 15 декабря 2020 16:48

Отреставрировали уникальный позолоченный крестик, который нашли вместе с кладом времен викингов

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Специалисты из Национального музея Шотландии очистили от грязи и показали старинный англосаксонский крест из Галлоуэйского клада. Украшение изготовили в Нортумбрии в конце IX в.

Крест украшен черной эмалью и сусальным золотом, что характерно для позднего англосаксонского стиля. На каждой части изделия выгравированы символы 4 евангелистов. Святой человек олицетворяет Матфея, лев - Марка, телец - Луку, орел - Иоанна. Изображение окружены растительными завитками. Также крест имеет тонкую кольцевую цепочку, благодаря которой его носили на шее, пишет The History Blog.

Историки отмечают, что подобное украшение могли заказать у мастеров только представители аристократии или даже королевской семьи.

Автор: Photo courtesy National Museums Scotland.
  Показали очищенный драгоценный англосаксонский крест IX в. Сейчас археологам известен только один подобный крест, впрочем значительно менее украшенный
Показали очищенный драгоценный англосаксонский крест IX в. Сейчас археологам известен только один подобный крест, впрочем значительно менее украшенный

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Драгоценный крест лежал в верхних слоях Галлоуэйского клада, найденного в 2014 году. Сейчас эта коллекция артефактов эпохи викингов считается наиболее ценной, найденной в Шотландии. Предметы из клада тщательно очищают и реставрируют. Для очистки этого креста специалисты использовали иглу дикобраза и скальпель.

64 древние монеты нашла семья из британского Нью-Фореста в саду своего дома. Сокровище относится ко времени короля Эдуарда IV и его внука Генриха VIII. В нем есть необычные монеты с инициалами жен Генриха VIII.

Вероятно, клад спрятали в 1540 году. Коллекционер монет средневековья и раннего Нового времени Барри Кук говорит, что нанесение инициалов королевских жен на золото - необычное явление.

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