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пятница, 30 апреля 2021 13:47

Откуда пошла традиция пить кагор на церковные праздники

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Откуда пошла традиция пить кагор на церковные праздники
Название кагор происходит от французского региона Каор. Фото: pexels.com

В Украине на Пасху принято пить кагор. Он происходит от французского вина под названием Каор.

Существует несколько легенд о том, почему кагор стал популярным. Российский царь Петр I посещал Париж в 1717 году. Там от врачей услышал о лечебных свойствах "черного вина" - так тогда называли напитки из региона Каор. Он привез такое вино в Москву и приказал использовать во время причастия, сообщает "Сомельє в зелених штанях".

По другой легенде, в регионе Каор изготавливали вино по особой технологии. Его нагревали, крепили, затем добавляли более молодое вино. Таким образом получали красное сладкое вино сразу и с первичными и с вторичными и третичными ароматами.

"Именно благодаря нагреванию у вина появлялся бархатный, густой и очень насыщенный вкус, что опять-таки же отличало его от аналогов. Именно это вино понравилось Петру, и он заказал бочки для православной церкви", - пишут в сообществе.

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"По третьей версии, для того, чтобы выбрать вино для церкви, представители патриархии совершили тур винодельческими регионами Франции. Их выбор остановился на винах с Каора из-за цвета - окраска была такой насыщенной, что к вину можно было добавлять сколько хочешь воды", - говорится в сообщении.

Вина за Каору готовят по другим рецептам. О церковном вине кагор сложилось представление как о сладком, умеренно крепком и густо-красном. Его производят почти все страны постсоветского пространства по разным рецептам. Единого госстандарта не существует.

Православные христиане будут праздновать Пасху 2 мая. В этом году цена стандартной пасхальной корзины по сравнению с прошлым годом выросла на 15,5%. В 2020 она стоила в среднем 841 грн, а 2021-го обойдется украинцам в 971 грн. Пасха по сравнению с прошлым годом подешевела с 140 до 130 грн, то есть на 7,1%. А вот цена на яйца выросла на 95%.

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