Открыли университет

Одесский университет размещается в корпусах построенных по проекту архитектора Николая Толвинского. Фото: onu.edu.ua

В Одессе 12 мая 1865-го открыли третий на украинских землях университет. Сейчас это национальный университет имени Ильи Мечникова.

В 1817 году в городе создали Ришельевский лицей. Назвали его в честь генерал-губернатора края герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье. Был закрытым учебным заведением для дворянских детей.

Ученый Николай Пирогов в середине 1850-х годов добился превращения заведения на университет. Сначала было три факультета - историко-филологический, физико-математический и юридический. 1900-го открыли медицинский факультет.

При университете действовали Новороссийское общество естествоиспытателей, Историко-филологическое общество и Одесское библиографическое общество. Работали ученые: будущий лауреат Нобелевской премии микробиолог Илья Мечников, математик Александр Ляпунов, физик Федор Шведов, физиолог Иван Сеченов, офтальмолог Владимир Филатов, историк Федор Успенский, славист Виктор Григорьевич.

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После февральской революции 1917-го Новороссийский университет расформировали. 1933 года возобновили его деятельность в составе трех факультетов. В 1945 году ему присвоили имя Нобелевского лауреата Ильи Мечникова.

Сейчас университет осуществляет подготовку специалистов по 20 направлениям и более чем 40 специальностям.

Прусская или Берлинская академия наук основана в Берлине 11 июля 1700-го прусским курфюрстом-князем Фридрихом. Когда Фридрих стал королем Пруссии - академия получила название Прусская королевская научная организация.