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четверг, 03 октября 2019 15:18

Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
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Выставка уникальных колец продлится до 22 декабря
Фото: kp.ua
Выставка уникальных колец продлится до 22 декабря
Выставка уникальных колец продлится до 22 декабря
Выставка уникальных колец продлится до 22 декабря
Выставка уникальных колец продлится до 22 декабря

В музее исторических драгоценностей Украины на территории Киево-Печерской лавры выставили уникальную коллекцию перстней. Экспозиция носит название "Перстни. Тысячелетние истории привычных вещей" и будет продолжатся до 22 декабря.

Львиная доля коллекции - драгоценности польской знати с гербами династий. В те времена это была своеобразная визитная карточка. Подавая руку для приветствия, собеседники сразу видели, с кем имеют дело, передает КП в Украине.

На перстнях XVIII-XIX вв. можно увидеть интересные сцены - женщину, которая кормит орла, Афродиту, выходящую из купели, птицу с крестом, сатира, который улыбается и многие другие.

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Всего посетители смогут увидеть около 60 экспонатов. Все они из разных эпох, принадлежали разным народам, которые проживали на территории Украины.

Одними из древнейших является перстни скифов и кольца с изображением льва и барана, найденные в Николаевской и Днепропетровской областях. Ученые рассказывают, что символику чеканили под влиянием Византии. Лев был символом власти, а баран - достатка. Состоятельные женщины передавали их из поколения в поколение.

В интернете опубликовали фото колец XVI - XVII вв. с секретами.

Едва ли не самой большой популярностью среди колец с секретом пользуются свадебные кольца типа "гиммель" - от лат. gemellus - близнец. Это кольца-конструкторы, которые разделялись на 2 или даже 3 части - для мужа, жены и иногда свидетеля.

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