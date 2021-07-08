Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко в Виннипеге открыли в 1961 году. Фото: dvoyrin.com

На площади Парламента в Виннипеге 9 июля 1961-го открыли памятник Тарасу Шевченко. В то время в Канаде проживали почти полмиллиона украинцев.

Памятник поэту в главном городе канадской провинции Манитоба построили на собранные пожертвования самих украинцев. Он стоил $150 тыс. Провинция Манитоба - один из важнейших центров украинской культуры за пределами Украины. С 1,5 млн жителей 20% - украинцы.

Фигуру создал Леонид Молодожанин - псевдоним Лео Мол. Монумент изображает поэта, сидящего на камне и задумчиво смотреть вдаль. На колене он держит раскрытую книгу. На гранитном постаменте расположены бронзовые барельефы. По бокам - сцены из "Гайдамаки", "Екатерины" и "Невольник". Посередине - бандурист, который играет казакам.

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Премьер-министр Канады Джон Дифенбейкер торжественно открыл памятник. В церемонии участвовали представители украинской диаспоры. Монумент освятили митрополит греко-православной церкви Иларион Огиенко и архиепископ Максим Германюк.

Еще два памятника Шевченку в Канаде находятся в столице Оттаве и Палермо у Торонто.

В Москве 10 июня 1964-го открыли памятник Тарасу Шевченко. Московский памятник появился на 8 дней раньше за вашингтонский. В проекте - почти шестиметровый Шевченко якобы движется с опущенной головой и врастает в землю. "Тарас Шевченко в шинели" Хрущеву понравился. Хотя не было никаких источников, подтверждающих версию о том, что шинель-крылатку носил Тарас Григорьевич. Памятник установили в центре города, на побережье реки Москва.