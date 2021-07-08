Открыли "сидящий" памятник Шевченко

 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 873
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2 Просмотров: 1035
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 810
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
1 Просмотров: 414
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1269
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1305
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 171
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 666
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1107
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
6
4
16
4
14
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
В центре города откопали массу человеческих костей
В центре города откопали массу человеческих костей
Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото
Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 558
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2529
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1161
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 297
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 08:22

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

  Комментировать
Открыли &quot;сидящий&quot; памятник Шевченко
Памятник Тарасу Шевченко в Виннипеге открыли в 1961 году. Фото: dvoyrin.com

На площади Парламента в Виннипеге 9 июля 1961-го открыли памятник Тарасу Шевченко. В то время в Канаде проживали почти полмиллиона украинцев.

Памятник поэту в главном городе канадской провинции Манитоба построили на собранные пожертвования самих украинцев. Он стоил $150 тыс. Провинция Манитоба - один из важнейших центров украинской культуры за пределами Украины. С 1,5 млн жителей 20% - украинцы.

Фигуру создал Леонид Молодожанин - псевдоним Лео Мол. Монумент изображает поэта, сидящего на камне и задумчиво смотреть вдаль. На колене он держит раскрытую книгу. На гранитном постаменте расположены бронзовые барельефы. По бокам - сцены из "Гайдамаки", "Екатерины" и "Невольник". Посередине - бандурист, который играет казакам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сооружение монумента Кобзарю поддержал президент США

Премьер-министр Канады Джон Дифенбейкер торжественно открыл памятник. В церемонии участвовали представители украинской диаспоры. Монумент освятили митрополит греко-православной церкви Иларион Огиенко и архиепископ Максим Германюк.

Еще два памятника Шевченку в Канаде находятся в столице Оттаве и Палермо у Торонто.

В Москве 10 июня 1964-го открыли памятник Тарасу Шевченко. Московский памятник появился на 8 дней раньше за вашингтонский. В проекте - почти шестиметровый Шевченко якобы движется с опущенной головой и врастает в землю.

"Тарас Шевченко в шинели" Хрущеву понравился. Хотя не было никаких источников, подтверждающих версию о том, что шинель-крылатку носил Тарас Григорьевич. Памятник установили в центре города, на побережье реки Москва.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли "сидящий" памятник Шевченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 10891
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 8604
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 1 Просмотров: 6417
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6075
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 4788
История
Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше
Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше
 Просмотров: 423
За мгновение до закрытия гроба. Нашли уникальное фото из похорон Коцюбинского
За мгновение до закрытия гроба. Нашли уникальное фото из похорон Коцюбинского Просмотров: 1197
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
 1 Просмотров: 414
О Голодоморе все знали. Но молчали - французский историк
О Голодоморе все знали. Но молчали - французский историк
 Просмотров: 441
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6084
Больше всего комментируют
8
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 378
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть