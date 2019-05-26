Открыли самый красивый мост в мире

Мост Золотые Ворота открыли в 1937 году Фото: Golden Gate Bridge

Один из красивейших в мире мостов торжественно открыли в Сан-Франциско 27 мая 1937 года. Его еще называют Золотые Ворота или Золотая Ворота. Он соединяет город Сан-Франциско и южную часть мыса округа Марин.

Строительство моста началось 5 января 1933 года. мост положил конец зависимости города от паромов. Его строительство обошлось 11 человеческих жизней.

Золотые Ворота давно является символом Сан-Франциско, фигурирующих в бесчисленном количестве фильмов, компьютерных игр, логотипов, эмблем и тому подобное. Длина моста - 1970 м, высота опор - 230 м над водой. От проезжей части до поверхности воды - 67 м.

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Мост Золотые Ворота - одна из самых популярных сооружений в мире, где люди решают покончить с жизнью. В среднем, на этом мосту кто-то кончает жизнь самоубийством каждые две недели.

За более чем семь десятилетий существования моста по неофициальным данным более 1200 человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду. Мост очень высок, и если даже человек хорошо плавает и в полете передумает топиться, все равно у нее не будет шансов, потому что она все равно погибнет от удара о поверхность воды.

Первый камень под новостройку завода "Фольксваген" 26 мая 1938 года в городе Вольфсбург Адольф заложил Гитлер.