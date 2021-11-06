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понедельник, 08 ноября 2021 08:20

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

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Открыли нацистскую выставку &quot;Вечный еврей&quot;
На выставочном плакате изобразили еврея в кафтане, державшему в одной руке золотые монеты, а в другой - плеть. Фото: http://sammlungen-archive.zhdk.ch

В Библиотеке Немецкого музея в Мюнхене 8 ноября 1937-го открыли нацистскую выставку "Вечный еврей". Спонсоровал министр пропаганды Йоозеф Геббельс.

Выставка проходила с 8 ноября по 31 января 1938 года. На открытии в библиотеке Немецкого музея выступили Йозеф Геббельс и другие нацистские лидеры. Это пропагандистское политическое шоу задумано как передвижная выставка. В следующем году она переместилась в Вену, затем в оккупированную Францию.

На выставочном плакате изобразили еврея в кафтане, державшему в одной руке золотые монеты, а в другой - плеть. Показали картины, карикатуры с высмеиванием и издевательством над еврейскими традициями, внешним видом. Еврейская религия была предметом пренебрежительных, ложных и оскорбительных толкований. Евреи были изображены в виде вездесущих ростовщиков.

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Ежедневно посещали более 5 тыс. немцев. Согласно сообщениям полиции, существовала прямая связь между выставкой и увеличением количества антисемитских атак. В январе 1937-го рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер впервые публично призвал к очищению Германии от евреев. Их начали отправлять в концлагеря, приговаривать к тюремному заключению на срок больше месяца.

За годы войны погибли около 6 млн евреев в гетто, концлагерях и захваченных нацистами странах.

Канцлер Германии Адольф Гитлер 1 апреля 1933-го призвал бойкотировать предприятия евреев как возмездие за "заговор против Германии евреев всего мира". Как только нацисты пришли к власти, стали призывать всех граждан Германии бойкотировать еврейские организации и предприятия. Началась продолжительная кампания по пропаганде. Рядом с принадлежащими евреям магазинами и предприятиями дежурили члены "штурмовых отрядов" нацистской милиции.

Польский еврей Гершель Грюншпан убил в Париже немецкого дипломата, что привело к "хрустальной ночи". По всей Германии произошли беспорядки. Разорили много синагог, разграбили и сожгли еврейские магазины, убили почти 100 евреев и много ранили. В Германии и Австрии были арестованы 31,5 тыс. евреев.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

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