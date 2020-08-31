Открыли музей, посвященный митрополиту Шептицкому

Музей Андрея Шептицкого во Львове работает с 29 августа 2020 Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове открыли музей митрополита Андрея Шептицкого.

"Его обустроили в бывших кельях костела святого Казимира по улице Кривоноса, 1, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы по заказу управления охраны исторической среды ЛГС, - говорится в сообщении Львовского городского совета.

Открытие состоялось с соблюдением требований карантина.

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29 июля 1865 года в Прилбичах - теперь Яворовский район Львовской области - родился будущий митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий. Предстоятелем он был с 1901-го до смерти в 1944 году. При нем в церковное богослужение ввели живой украинский язык. Реформировали богословское образование, реорганизовали духовную семинарию во Львове. Шептицкий поддерживал украинские частные школы, щедро спонсировал украинские культурно-просветительские общества.