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Откопали руины церкви, в которой чествовали неизвестного святого

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Откопали руины церкви, в которой чествовали неизвестного святого
В Израиле раскопали древнюю церковь. Фото: livescience.com

В Израиле обнаружили церковь возрастом 1,5 тыс. лет. Она посвящена неизвестном святому.

В здании церкви есть греческие надписи о посвящении храма "славном мученику". Есть стертые мозаики животных, сообщает Live sciense.

Во время создания церкви Византийская империя контролировала Израиль. Ее построили во время правления императора Флавия Тиберия с 578 по 582 год.

Церковь обнаружили во время раскопок до начала строительства. Храм расположен примерно в 24 км к юго-западу от Иерусалима.

Древние иконоборцы уничтожили в церкви часть изображений. Некоторые мозаики сначала были украшены животными изображениями. Их стерли.

"Я считаю, что иконоборчество в церкви славного мученика было совершено в VI в. Мы видим это, поскольку пол часовни, на которой изображено множество птиц, не был испорчен, и он датирована концом VI в", - сказал археолог из Управления древностей Израиля Беньямин Сторчан.

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Есть теория, что храм посвятили человеку по имени Захария. Древние записи указывают на то, что гробницу святого с таким именем обнаружили неподалеку в V в. И рядом был храм в его честь.

На израильском пляже нашли древние монеты, которым 1700 лет. Начальник отдела морской археологии Израильского управления древностей Яков Шарвит отметил, что монеты могли принадлежать старинном кораблю, который плавал по Средиземному морю.

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