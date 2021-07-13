Откопали клад французских монет

Серебряные монеты франков могли привезти в пределы современной Польши викинги Фото: blog.moneta1.ru

Ученые попытались объяснить, откуда в Польше взялся клад французских монет эпохи Каролингов. Его нашли недавно недалеко от города Бискупец.

Польские специалисты предположили, что монеты попали туда вместе с викингами после 845 года. Именно в том году отряды норвежских, шведских и датских викингов впервые подошли к Парижу и после непродолжительной осады разграбили часть города. Чтобы не допустить полного разрушения франки расплатились с ними более 2 т серебра, сообщает The New York Times.

Недавно стало известно, что в 48 км от Бискупца располагался крупный торговый пост викингов, который называли Трусо. Возможно, парижское серебро попало туда, а оттуда, благодаря процветающей торговле в Балтийском регионе, разошлось другими землями.

"Это редкая и удивительная находка. Ранее мы знали, что произошло в Париже, только из письменных источников, но теперь мы увидели последствия того в физической форме". - сказал автор гипотезы, польский археолог Лукаш Щепански.

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Предположение польских специалистов поддержали не все. Так, британский эксперт Саймон Купленд подчеркнул, что монеты были отчеканены раньше, чем состоялась осада 845 года. Большинство датируются периодом правления сына Карла Великого Людовика Благочестивого (813-840), только одну отчеканили в начале правления его внука Карла Лысого (843-877). Вероятно, монеты викинги получили еще во время предыдущих нападений, или же в результате постоянной торговли с франками.

Французский медиевист Стефан Лебек считает, что монеты собрали еще в начале правления Карла Лысого.

Польские археологи планируют продолжить раскопки в том месте. Надеются найти серебряные слитки, что укрепит предположение относительно выкупа за снятие осады города.

Нумизматы же добавили, что монеты стоят не много - около $200 за одну. Зато они имеют большую историческую ценность, ведь проливают свет на финансовые отношения в регионе.

Монеты нашли при проведении археологических раскопок в окрестностях Бискупца, на территории Варминско-Мазурского воеводства. Первые две монеты обнаружили любители с помощью металлоискателей. О находке они сообщили местным властям. Раскопками занялись археологи из Острудского музея. Они нашли 118 серебряных динариев IX в. Монеты относятся к периоду Людовика Благочестивого. Ранее динарии Каролингов в Восточной Европе не находили. Ученые не могут объяснить, как такое сокровище появилось в Польше. В те времена в землях, населенных прусскими племенами, преобладали арабские монеты.