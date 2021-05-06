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пятница, 07 мая 2021 01:13

Откопали самый крупный клад монет франков в Восточной Европе

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Откопали самый крупный клад монет франков в Восточной Европе
В Польше обнаружили клад монет. Фото: Muzeum w Ostródzie

В Польше в коммуне Бискупец археологи нашли клад серебряных монет эпохи Каролингов.

Монеты нашли при проведении археологических раскопок в окрестностях Бискупца, на территории Варминско-Мазурского воеводства, сообщает Nauka w Polsce.

Первые две монеты обнаружили любители с помощью металлоискателей. О находке они сообщили местным властям. Раскопками занялись археологи из Острудского музея. Они нашли 118 серебряных динариев IX века. Монеты относятся к периоду Людовика Благочестивого. Он правил народом франков в 814-840 годах.

Ранее динарии Каролингов в Восточной Европе не находили. Ученые не могут объяснить, как такое сокровище появилось в Польше. В те времена в землях, населенных прусскими племенами, преобладали арабские монеты. Окрестности Бискупца в те времена были рубежом земель славян и прусских племен. Следов поселения возле места клада не нашли.

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Сокровище может быть связано с викингами. Они устраивали походы на Париж. Кто-то из них мог принести монеты в земле пруссов.

Два динария использовали как кулоны. Польские археологи говорят, что эти артефакты теперь являются одними из древнейших предметов христианской религии в этой части Европы.

В польском Слушкуве волзле Калиша археологи нашли 6,5 тыс. серебряных монет в льняных мешочках, слитки серебра, фрагменты свинца, а также золотые перстни. Одна из колец принадлежала Марии - дочери киевского князя Владимира Святославича.

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