От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов

Вышла девятая серия исторического проекта "10 днів нехалежності України". Она посвящена истокам и причинам оранжевой революции.

Революция 2004 года стала неожиданностью для Западного мира. Украинцы показали себя европейцами, отмечает Центр исследований освободительного движения.

"Я всегда буду помнить ночь с 21 на 22 ноября 2004 года. Весь день перед тем мы, активисты гражданской кампании "Пора!", пытались защитить выбор украинцев на избирательных участках. Это был день голосования, второй тур выборов президента Украины. Я видел, как бандиты нападали на участки, как похищали бюллетени, как подвозили целые автобусы подкупленных избирателей.

Мы делали все, что могли. Но власть все равно объявила победителем Януковича. Мы все были уставшие, но никто не собирался спать. Все понимали, что это решающий момент для страны. Или народ восстанет и защитит свой выбор, или демократии на этом придет конец. Поэтому вместо сна мы разъехались по киевским общежитиям - поднимать студентов на протесты", - рассказывает историк и автор фильма Владимир Вятрович.

Первый кирпич в фундамент украинских майданов заложила революция на граните, которая состоялась в 1990-м. Тогда студенты требовали отказаться от подписания нового союзного договора и провести перевыборы Верховной Рады по новым демократическим правилам.

Следующим кирпичом в развитии украинской демократии стала акция "Украина без Кучмы", которую Леониду Кучме удалось подавить. Однако протесты обвалили его рейтинги. В то же время росла популярность премьер-министра Виктора Ющенко, имевшего репутацию прозападного реформатора и проукраинского лидера - при нем наконец начала расти экономика.

Но олигархические кланы не хотели сдаваться. Они сделали ставку на пророссийского кандидата - выходца из Донбасса с криминальным прошлым Виктора Януковича. Массовые фальсификации, разгул бандитизма, отравления, продажная милиция - в конце концов все эти бесчинства вывели тысячи людей на главную площадь страны, где они показали свою позицию.

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24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 днів незалежності". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства. "Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта историк Владимир Вятрович. Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.