От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов

 
Ексклюзивы
1/5
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 864
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 225
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 10252
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1782
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2916
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 990
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1170
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3015
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1872
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
3
3
27
10
20
В пещере нашли рисунки первобытных людей
В пещере нашли рисунки первобытных людей
Археологи нашли посуду древнеримского военачальника
Археологи нашли посуду древнеримского военачальника
&quot;Только не бейте энкаведистов&quot;: воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Как украинцы раньше праздновали Покров - подборка фото
Как украинцы раньше праздновали Покров - подборка фото
Стада на горных дорогах и базар - показали фото Армении 1960-х
Стада на горных дорогах и базар - показали фото Армении 1960-х
Видео
Все видео
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ в США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ в США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 1926
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1359
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1485
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1026
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 882
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 09:59

От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов

  Комментировать
 

Вышла девятая серия исторического проекта "10 днів нехалежності України". Она посвящена истокам и причинам оранжевой революции.

Революция 2004 года стала неожиданностью для Западного мира. Украинцы показали себя европейцами, отмечает Центр исследований освободительного движения.

"Я всегда буду помнить ночь с 21 на 22 ноября 2004 года. Весь день перед тем мы, активисты гражданской кампании "Пора!", пытались защитить выбор украинцев на избирательных участках. Это был день голосования, второй тур выборов президента Украины. Я видел, как бандиты нападали на участки, как похищали бюллетени, как подвозили целые автобусы подкупленных избирателей.

Мы делали все, что могли. Но власть все равно объявила победителем Януковича. Мы все были уставшие, но никто не собирался спать. Все понимали, что это решающий момент для страны. Или народ восстанет и защитит свой выбор, или демократии на этом придет конец. Поэтому вместо сна мы разъехались по киевским общежитиям - поднимать студентов на протесты", - рассказывает историк и автор фильма Владимир Вятрович.

Первый кирпич в фундамент украинских майданов заложила революция на граните, которая состоялась в 1990-м. Тогда студенты требовали отказаться от подписания нового союзного договора и провести перевыборы Верховной Рады по новым демократическим правилам.

Следующим кирпичом в развитии украинской демократии стала акция "Украина без Кучмы", которую Леониду Кучме удалось подавить. Однако протесты обвалили его рейтинги. В то же время росла популярность премьер-министра Виктора Ющенко, имевшего репутацию прозападного реформатора и проукраинского лидера - при нем наконец начала расти экономика.

Но олигархические кланы не хотели сдаваться. Они сделали ставку на пророссийского кандидата - выходца из Донбасса с криминальным прошлым Виктора Януковича. Массовые фальсификации, разгул бандитизма, отравления, продажная милиция - в конце концов все эти бесчинства вывели тысячи людей на главную площадь страны, где они показали свою позицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 днів незалежності". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства.

"Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 23762
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 12062
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 11943
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 10243
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 9594
История
Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому
Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому
 Просмотров: 225
В пещере нашли рисунки первобытных людей
В пещере нашли рисунки первобытных людей
3
 Просмотров: 288
Христианскую святыню до основания разрушили
Христианскую святыню до основания разрушили
 Просмотров: 702
Как выглядел в старину белорусский город - подборка фото
Как выглядел в старину белорусский город - подборка фото
14
 Просмотров: 1359
Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора
Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
14
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
Голосов: 258
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть