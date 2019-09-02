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среда, 04 сентября 2019 08:21

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

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От казни случайно уцелело лишь 15 человек
Нацисты уничтожили все еврейское население города Бердичев. Фото: https://conf.ztu.edu

Массовый расстрел еврейского населения в Бердичеве состоялся 4 сентября 1941 года. Немцы уничтожили 1303 евреев, а в Проскурове убито более 800 жителей.

Основным объектом нацистского террора на территории Житомирской области было еврейское население. По советской переписи 1939 года здесь проживало 125 тыс. человек. В первые месяцы немецкой оккупации округа вслед за передовыми частями вермахта прибыли специальные подразделения СС, полиции и СС. К 22 августа 1941 все еврейское население Бердичева было переселено в гетто.

Всего в 1941-1943 годах на территории Житомирской области было уничтожено более 55 тыс. евреев. Но по данным американской исследовательницы Венди Лауэр немцы и местные коллаборационисты убили на территории генерального округа "Житомир" до 180 тыс. евреев.

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Последнее массовое выселение евреев из бердичевского гетто с целью расстрела состоялось 29-30 октября 1941 года. Спастись удалось лишь тем, кто предварительно убежал с территории гетто. Евреев согнали в подвал местного музея, который располагался в помещении костела Босых кармелитов, вывели в западную часть города и расстреляли.

Количество погибших в этот раз насчитывала около 2 тысяч. Тех евреев, которым удалось бежать из гетто, впоследствии выловили и расстреляли по одному на Красной горе. Немцы казнили двадцатитысячное еврейское население Бердичева и соседних городов. Случайно уцелело лишь 10-15 человек.

1 мая 1943 года немецкие нацисты совершили массовое убийство 9 тыс. евреев из гетто города Броды на Львовщине.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
сентября

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От казни случайно уцелело лишь 15 человек

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