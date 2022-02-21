Освободили главную соперницу Януковича - даты

Юлия Владимировна была вывезена из харьковской больницы Укрзализныци на тележке для людей с ограниченными физическими возможностями. Автор: Reuters

Верховная Рада 22 февраля 2014-го приняла постановление "Об выполнении международных обязательств Украины по освобождению Тимошенко Ю.В.". Бывшая премьер Юлия Тимошенко вышла из тюрьмы.

После трех месяцев протестов против власти Верховная Рада имплементировала в национальное законодательство положения статьи 19 Конвенции ООН против Коррупции. Статья, по которой была осуждена Юлия Тимошенко 11 октября 2011 по обвинению в превышении власти и служебных полномочий при заключении газового контракта с Россией - декриминализирована.

На следующий день Юлию Тимошенко освободили из-под стражи в харьковской больнице. Через несколько часов после этого она выступила на Майдане в Киеве и попросила прощения у граждан Украины "за всех политиков":

"Я хочу одна сказать вам за всех, что политики до сих пор не стоили вас, не стоили ни капли крови, которую вы проливали за Украину. И я хочу, чтобы вы увидели других политиков".

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Главная соперница Виктора Януковича на президентских выборах 2010-го тогда Юлия Тимошенко уступила ему лишь несколько процентов, набрав 45,47% голосов выборов. В октябре 2011-го судья Печерского районного суда города Киева Родион Киреев вынес Юлии Тимошенко приговор – 7 лет заключения, 3 года лишения пребывания на должности у власти. Тогда президентом был Виктор Янукович, а генпрокурором – Виктор Пшонка.

Тимошенко обвинялась в превышении власти и служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Российской Федерацией. Из колонии ее перевезли в центральную клиническую больницу Укрзализници в Харькове, где она находилась под усиленной охраной в условиях тюремного режима. В апреле 2012-го СМИ опубликовали фото телесных повреждений Тимошенко, нанесенных ей во время госпитализации в больницу.

После освобождения сразу поехала увидеться с матерью и родными. Продолжила активную политическую деятельность.

7 февраля 2010 года украинцы избрали президентом Виктора Януковича. Во втором туре за Януковича проголосовали 48,95% или 12481268 избирателей. Юлия Тимошенко получила более чем на 3% меньше - 45,47% голосов. Явка была около 70%. В участки массово подвозили людей, сообщал Комитет избирателей Украины. В Запорожской области избирателей добавляли в списки на основе отпечатанных на участках заявлений и памятников в цветах Партии регионов. В Херсонской, Луганской областях и Киеве подкупали, происходили так называемые карусели.