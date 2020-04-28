Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Эймс сообщал об американских агентах в СССР. Фото: wikipedia.org

28 апреля 1994 сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса за шпионаж в пользу СССР и России приговорили к пожизненному заключению без права на помилование.

Эймс начал работать в разведке США в 1962 году. Он настолько плохо справлялся с задачами по вербовке шпионов, что периодически уходил в запой и впадал в депрессию. Получил доступ к личным данным американских агентов в СССР, затем - в России.

Мужчина был обременен бракоразводным процессом и огромными долгами своей любовницы. Позже Эймс признавался, что ему потребовалось около $ 50 тыс. Он услышал, будто за шпионаж в свою пользу КГБ выплачивал сотрудникам ЦРУ как раз такую ​​сумму.

В 1985 году Эймс пришел в посольство СССР в Вашингтоне и предложил свои услуги. Ему согласились платить за информацию. Эймс получил оперативный псевдоним "Людмила".

С помощью полученных от него сведений арестовали целый ряд агентов ЦРУ в рядах КГБ и ГРУ. Ему приписывают разоблачение от 12 до 25 агентов ЦРУ.

В 1993 году совместная комиссия ЦРУ и ФБР установила, что кто-то передает информацию Москве. Заметили, что по возвращении из служебной командировки в Рим Эймс купил дом в окрестностях Вашингтона за $ 540 тыс. наличными, приобрел на имя своей жены ферму и две квартиры, приобрел автомобиль "Ягуар" и предметы роскоши на сумму $ 455 тыс., скупил на бирже акции общей стоимостью $ 165 тыс.

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21 февраля 1994 Эймса арестовали. "Мы были поражены, когда ФБР арестовало ветерана ЦРУ Олдрича Эймса. За девять лет Эймс нажил состояние, передавая информацию, которая привела к гибели более десяти наших агентов в России и нанес сильный ущерб потенциала разведки. Возник вопрос, если Россия ведет направленную против нас шпионскую деятельность, не стоит ли нам отменить или приостановить оказание ей помощи на встрече с представителями обеих палат в конгрессе и отвечая на вопросы журналистов, я высказался против прекращения поддержки России. Кроме того, шпионы были не только у россиян", - заявил тогдашний президент США Билл Клинтон.

До сих пор не известно, как смогли вычислить Эймса. Россияне до сих пор пытаются обменять его.

Во Львовский горсовет поступило обращение от губернатора Свердловской области России с просьбой передать на перезахоронение останки спецагента НКВД Николая Кузнецова.