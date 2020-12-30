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четверг, 31 декабря 2020 08:20

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

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Остатки уникального храма обнаружили в болоте
Храм Артемиды. Картина Фердинанда Кнабе из серии "Семь чудес света"

Британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира 31 декабря 1869-го обнаружил на 7-метровой глубине руины храма Артемиды. Это одно из семи чудес древнего мира.

Храм Дианы посвященный богини Артемиды (аналогом древнеримской Дианы). Он находился в Эфесе (близ современного города Сельчук, южнее Измира на территории современной Турции). Дважды полностью перестраивался. В окончательном виде стал одним из Семи чудес Древнего мира. Уникальным был сам способ построения храма. Возведен на болотистой почве. Необычность выбора места объяснялась стремлением строителей избежать разрушения храма в результате частых землетрясений и пожаров.

Храм выполнял двойную функцию: рынка и религиозного учреждения. Долгое время святилище посещали паломники, торговцы, ремесленники и правители, которые приносили дары богине. В 263 году н. е. готы ворвались в Малую Азию и разграбили святилище. Окончательно храм разрушило землетрясение.

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Многие ученые искали остатки храма. Место храма открыла экспедиция под руководством Джона Вуда, которая спонсировалась Британским музеем. В болоте найдена опорная плита сооружения и многочисленные лестницы в храм. Эти раскопки продолжались до 1874 Найденные скульптурные фрагменты выставлены в "Эфесской комнате" Британского музея.

Место храма отмечено единой колонной, зкладенои из разных фрагментов. В середине 20 века были найдены остатки мастерской Фидия, где сохранились три уменьшенные копии статуи Артемиды. Они хранятся в музеях Турции.

В Константинополе 27 декабря 537-го освятили храм Святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
декабря

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

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