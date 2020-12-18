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воскресенье, 20 декабря 2020 08:21

Основали просветительское общество

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Основали просветительское общество
Бывший дом "Просвита" находился на площади Рынок, 10. Фото: Львовский исторический музей

Во Львове 20 декабря 1868-го ученые и художники основали общество "Просвита" имени Тараса Шевченко. Первым председателем выбрали профессора академической гимназии Анатоля Вахнянина.

Общество способствовало культурно-образовательному и научному развитию украинцев и подъему их национального сознания. Участники и меценаты открывали музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, школы.

Сначала общество действовало только в Западной Украине, которая находилась под властью Австро-Венгерской империи. Филиалы создали в Станиславе, Коломые, Кутах, Делятин. Члены "Просвиты" организовывали читальни, выдавали украинские учебники для школ.

В ней активно работали Леся Украинка, Борис Гринченко Михаил Коцюбинский, Иван Франко, Михаил Грушевский, Иван Карпенко-Карого, Семен Гулак-Артемовский.

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11-12 февраля 1989 г. в Киеве провели учредительную конференцию и создали Общество украинского языка им. Тараса Шевченко. Эта общественно-общественная организация ставила своей целью возродить и утвердить украинский язык после периода русификации. Руководителем выбрали поэта и государственного деятеля Дмитрия Павлычка.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
декабря

Основали просветительское общество

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